Инвестор расплатится бизнес-классом

На торги выставлено имущество банкротного ООО «Акцепт». Всего с аукциона продадут семь лотов, из них пять — жилые и нежилые помещения в ЖК бизнес-класса Rose Del Mare в центре Сочи, еще два лота — дебиторская задолженность. Общая сумма имущества оценивается в полмиллиарда рублей. Более половины стоимости выставленного на торги имущества — права требования к контрагенту, который строил ЖК. ООО «Акцепт» являлось застройщиком элитного жилого комплекса и было признано банкротом в 2017 году по заявлению другого контрагента — ООО «Интерсервис». Эксперты считают, что коммерческая недвижимость в центре Сочи является хорошим вложением капитала и будет востребована, тогда как права требования будут проданы едва ли за половину своей стоимости.

Конкурсный управляющий московского ООО «Акцепт», которое выступало инвестором строительства ЖК бизнес-класса Rose Del Mare в центре Сочи, Анатолий Коваленко выставил на торги имущество предприятия. Объявление о проведении торгов опубликовано на сайте газеты «Коммерсантъ». Всего сформировано семь лотов общей стоимостью 501 млн руб. Пять из них — это жилые и нежилые помещения площадью от 26 до 245 кв. м в ЖК бизнес-класса Rose Del Mare по ул. Роз в центре Сочи, их начальная заявленная стоимость составляет 131,9 млн руб. Также на торги выставили право требования дебиторской задолженности ООО «Акцепт» к ООО «Новый Город», ООО «Строймонолит-14», ООО «Торговый дом «В.Т.К.», ООО «Главрусстрой» и нескольким физлицам на общую сумму 368,2 млн руб. Аукцион назначен на 28 августа этого года.

ООО «Акцепт» признано банкротом в июне 2017 года по заявлению ООО «Интерсервис», в отношении должника введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Общая сумма долга на момент процедуры банкротства составляла 20 млн руб. Временный управляющий провел анализ финансового состояния должника, согласно его отчету, балансовая стоимость имущества предприятия не превышала 1,6 млн руб., инвентаризация и оценка имущества пока не проводились.

Первая очередь ЖК бизнес-класса Rose Del Mare в центре Сочи сдана в 2014 году. Затем у инвестора начались проблемы — сдача остальных литер неоднократно переносилась. На сайте жилого комплекса отмечается, что застройщиком является ООО «Главрусстрой», однако, по данным системы «Спарк-Интерфакс», «Главрусстрой» выступал контрагентом ООО «Акцепт». В настоящее время «Главрусстрой» проходит процедуру банкротства: он задолжал инвестору более 250 млн руб. ООО «Интерсервис», которое подало заявление о признании «Акцепта» банкротом, также являлось контрагентом последнего. Сумма иска составила 20 млн руб.

ООО «Акцепт» зарегистрировано в декабре 2005 года в Москве, основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги. Бенефициаром является Татьяна Гаврилова со стопроцентной долей в уставном капитале. В 2016 году, согласно финансовой отчетности, компания показала убыток 19,9 млн руб.

По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, права требования могут быть проданы за половину стоимости. «ООО „Акцепт”, по-видимому, имеет право на компенсацию от контрагента (в связи с невыполнением последним в срок работ или по факту невыполнения работ в необходимом объеме) определенной денежной компенсации в размере от нескольких десятков до сотен миллионов рублей. Эта дебиторская задолженность может быть продана юридическим фирмам, специализирующимся на таких взысканиях. Оценочная стоимость продажи равна 50% от суммы долга, это приблизительная величина»,— считает эксперт.

Гендиректор консалтинговой компании «Советникъ» Максим Орешин говорит, что основополагающим фактором с точки зрения ценообразования является наличие или отсутствие у должника ликвидных активов, на которые можно наложить взыскание. «Обеспеченные долги всегда стоят дороже. Поэтому разброс цен очень большой и колеблется в среднем от 10 до 75% номинальной стоимости долга. При этом для лица, покупающего задолженность, существует как выгода в возможности приобрести дисконт, так и риск не получить ее вовсе, даже по прошествии длительного времени. Можно взыскать задолженность в арбитражном суде, но и здесь нет стопроцентной уверенности в получении своих денег. Кроме того, существует риск возникновения претензий налоговых органов по поводу экономической необоснованности сделки в связи с низкой ее доходностью»,— пояснил господин Орешин. Комментируя перспективы самой недвижимости, эксперт рассказал, что коммерческая недвижимость в центре Сочи является хорошим вложением капитала и, безусловно, будет востребована. По его мнению, такие активы, в отличие от дебиторской задолженности, могут быть выкуплены за полную стоимость.

Елена Рыжкова