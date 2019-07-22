Акции «Уралкалия» обновили максимум с мая 2018 года

Малоликвидные акции «Уралкалия» подскакивали на торгах более чем на 16%, тем самым обновив свой максимум с мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Сегодня, 22 июля, на момент закрытия торгов акции «Уралкалия» росли на 11,78% — до 102,84 руб. Объем торгов акциями компании достиг 99 млн руб., тогда как в предыдущие дни средний объем торгов составлял около 2 млн руб. Акции компании растут третью сессию подряд.