Правительство одобрило предложение приравнять электронные сигареты к обычным

Российское правительство поддерживает законопроект, согласно которому «антитабачный» закон следует распространить на электронные сигареты. Поправки, которые разработали члены Совета федерации, правительство одобряет с учетом замечаний.

«Вместе с тем правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»,— говорится в официальном отзыве.

Идею приравнять электронные сигареты к обычным в начале года поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, эта продукция должна одинаково регулироваться законодательством.

Напомним, Минздрав выступает против электронных сигарет, поскольку считает, что системы нагревания стимулируют появление никотиновой зависимости у молодежи. Ведомство призывает регулировать их потребление так же, как обычных сигарет, и разработало специальную концепцию. В мае стало известно, что вейпы и устройства IQOS предлагают приравнять к сигаретам и запретить их использование в общественных местах.

О том, есть ли у этой инициативы перспективы, читайте в материале “Ъ FM”.