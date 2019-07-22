Из Белгорода в Москву запускают скоростной электропоезд

С 5 августа между Белгородом и Москвой должен быть запущен ежедневный скоростной электропоезд «Ласточка», время пути составить около 7 часов и будет уменьшено в будущем. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам договоренности с Юго-Восточной железной дорогой и Федеральной пассажирской компанией.

Электропоезд будет состоять из пяти вагонов на 350 пассажиров каждый, предусмотрены места бизнес-класса, для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. Как уточнили в обладминистрации, график ежедневного движения поездов уже утвержден до конца текущего года: «При составлении нового расписания на 2020 год планируется корректировка времени прибытия-отправления, время в пути будет сокращено». Сейчас из Белгорода в Москву можно добраться на восьми разных поездах, продолжительность в пути составляет от семи до 11 часов.

Сергей Калашников