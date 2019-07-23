Держатся на честном слове

Почти половина потенциальных кандидатов на пост мэра Новосибирска подписали декларацию за честные выборы. Согласно документу, все они готовы участвовать в дебатах и не привлекать административный ресурс. Категорически отказались подписывать документ представители ЛДПР, Партии дела и Аграрной партии России. Политологи уверены, что декларация — это пиар-ход, а пункт об обязательном участии в дебатах — вызов мэру Анатолию Локотю.

22 июля на заседании Комитета за честные выборы восемь из 20 кандидатов на пост мэра Новосибирска подписали декларацию «За честные выборы», согласно которой предстоящая избирательная кампания и выборы должны проходить в условиях честной конкуренции. Документ предполагает организацию дебатов кандидатов, отказ от участия в которых, говорится в соглашении, «является признаком неуважения к избирателям». Они пообещали «координировать свои усилия по организации наблюдения на избирательных участках в день голосования». Документ подписали кандидаты депутат заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зеленые»), самовыдвиженец и координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, независимый депутат горсовета Наталья Пинус (Российский общенародный союз), заместитель председателя новосибирского реготделения партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, бывший вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество») и глава КФХ Алексей Южанин (Партия социальных реформ). Бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина») письменно поддержал идею декларации и пообещал подписать ее позже.

В сентябрьских выборах мэра Новосибирска планируют участвовать 20 человек, в горизбирком на регистрацию сдали документы представители 17 партий и трое самовыдвиженцев. Удостоверения кандидатов уже получили действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), заместитель координатора реготделения ЛДПР и депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), телеведущая РБК Юлия Сапина («Гражданская платформа») и гендиректор ООО «Адвокат-плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России), а также Сергей Проничев, Наталья Пинус, Виктор Козодой, Данияр Сафиуллин, Дарья Украинцева, Александр Трушакин.

Руководитель проекта «Сибирский хамон» Алексей Крестьянов (Аграрная партия России) уверен, что подписание декларации — «это какой-то междусобойчик просто для создания информационного повода». Общественнику Олегу Викторовичу (Партия дела) непонятна цель создания документа, а Евгению Лебедеву — правовой статус комитета: «Борьбу за честные выборы я всегда приветствую, но как кандидат я буду действовать по закону, ни в каких заседаниях комитетов я не буду участвовать».

Эксперты отмечают, что подобные декларации — это способ привлечь внимание к персонам кандидатов. По словам политолога Алексея Осипова, заседание комитета — «не более чем пиар-ход»: «Это стремление привлечь внимание и носит характер повышения узнаваемости субъектов, так как сейчас центральная фигура — мэр Анатолий Локоть».

Политолог Андрей Кузнецов считает, что ключевой момент декларации — это «заявление об обязательном участии всех кандидатов в предвыборных дебатах»: «Авторы декларации называют отказ от дебатов "неуважением к избирателям", тем самым формируя негативное отношение к соперникам, стремящимся избежать "прямого контакта" в обсуждении городских проблем. Это вызов для Анатолия Локотя, обычно представители действующей власти на дебаты не ходят». Политолог уверен, что нежелание идти на прямой контакт с соперниками — это неуверенность в позиции кандидата.

Юлия Сасевич