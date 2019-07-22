Жительниц Казани осудили за фиктивное трудоустройство 675 иностранцев

Вахитовский райсуд Казани приговорил к двум и трем годам лишения свободы условно двух жительниц Казани, которых признали виновными в по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ («организация незаконной миграции»). Как сообщает ведомство, вину подсудимые признали. Приговор в законную силу еще не вступил.

Следствие установило, что с января по август 2018 года женщины трудоустроили 675 иностранцев, пользуясь учредительными документами и печатями казанской фирмы. Тем самым подсудимые способствовали незаконному пребыванию граждан других государств.

Как писал “Ъ-Казань”, в мае 2018 года в Татарстане задержали преступную группу, незаконно поставившую на учет более 700 иностранцев.

В декабре прошлого года Набережночелнинский горсуд признал виновными двух жителей Московской области в организации незаконной миграции граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Китая и Турции.

“Ъ-Казань”