Зампред правления НОВАТЭКа Джетвей получил российское гражданство

Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.

Родившийся в 1957 году в США Марк Энтони Джетвей переехал в Москву в 1995 году, где возглавил отдел PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли. С 2003 по 2014 год был главным финансовым директором НОВАТЭКа и входил в совет директоров компании. В 2007 году был избран членом правления, с 2010 года занимает должность заместителя председателя правления.

Журнал Finance Monthly назвал Марка Джетвея лучшим главным финансовым директором в России в 2015, 2016 и 2017 годах.

Об инвестпрограмме российской компании читайте в материале “Ъ” «НОВАТЭК намерен тратить больше».