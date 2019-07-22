Трассу М11 предлагают назвать «За шавермой/За шаурмой», «Петровский тракт» или «Государева дорога»

Госкомпания «Автодор» рассказала о названиях для трассы М11 «Москва—Санкт-Петербург», предложенных гражданами в рамках объявленного конкурса. Дорога, напомним, строится с 2010 года, полностью ее запустят до конца года. Сейчас достраиваются участки трассы от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга.

«Мы внимательно следим за тем, какие варианты вы присылаете в качестве названия трассы М-11,— рассказали в госкомпании.— Среди них есть интересные и необычные. Например, "За шавермой/За шаурмой". Представьте, сколько сложностей возникнет во время презентаций на других языках! Так что, увы, но этот вариант из гонки выбывает. А еще вы присылаете названия типа "Скандинавия", "Россия". Здесь мы хотим заострить ваше внимание на том, что эти названия уже заняты. Например, "Скандинавия" — это федеральная автодорога А-181, идущая от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. А "Россия" — это трасса М-10 — соседка нашей М-11».

Больше всего предложений содержат слово «столица»: «Две столицы», «Столичная», «Столица», рассказали “Ъ” в пресс-службе «Автодора». Также граждане предлагают названия «Радищев», «Нева», «Валдай», «Александрийский путь», «Петровский тракт», «Государева дорога». Конечный вариант будет утвержден в конце июля.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что недоволен ходом строительства трассы М11.