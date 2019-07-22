Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов. По его словам, больше всего нелегалов обнаружено в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах.

«Из 1393 нелегально работавших организаций 1024 занимались незаконной выдачей займов. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова "микрофинансовая" или "микрокредитная" компания, 688 — маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров и т. д. 150 организаций — это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы»,— рассказал господин Лях.

Глава департамента ЦБ отметил, что созданные больше года назад в главных управлениях Банка России специальные отделы по противодействию нелегальным практикам позволяют «выявлять нелегалов непосредственно на местах». Также обнаружению мошеннических схем способствует взаимодействие «с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами».

Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, в 2018 году количество нелегальных кредиторов в России выросло в два раза. За весь 2017 год их было обнаружено 1300.

О деятельности черных кредиторов — в материале “Ъ” «Карты, деньги, два звонка».