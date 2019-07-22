Счетная палата нашла нарушения в департаменте при ВС на 134 млн рублей

Аудиторы Счетной палаты (СП) выявили нарушения в управлениями судебного департамента при Верховном суде (ВС) России на 134,4 млн руб., говорится в сообщении контрольного органа. В частности, аудиторы отметили низкую исполнительскую дисциплину сотрудников департамента и отсутствие контроля за документами на оплату процессуальных издержек.

Проверка коснулась использования бюджетных средств на выплату процессуальных издержек управлениями судебного департамента в Башкортостане, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. СП отметила, что с 2016 года департамент не соблюдал порядок возмещения процессуальных издержек. Например, он перечислял причитающиеся адвокатам средства на их личные счета, а не на счета адвокатских образований, а также превышал установленные сроки оплаты. «В некоторых случаях задержка составляла 51 день по адвокатам и 177 дней по переводчикам. Всего за 2016–2018 годы несвоевременно оплату получили 1254 адвокатов, 60 переводчиков и пять экспертов на общую сумму 102,8 млн руб.»,— говорится в сообщении СП.

Проанализировав результаты проверок, Счетная палата предложила повысить прозрачность расходов бюджета на оплату процессуальных издержек, а для этого нужно обязать суды размещать в интернете акты на оплату расходов на возмещение судебных издержек за счет средств федерального бюджета. «Сейчас многие вовсе не придают огласке эти документы либо публикуют неполную информацию. Хотя законодательного запрета или ограничения на публикацию указанных актов в интернете нет»,— отметила СП.