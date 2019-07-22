«Известия»: мошенники пытались похитить 24 млрд со счетов клиентов российских банков

В первом полугодии 2019 года мошенники пытались похитить более 24 млрд руб. со счетов клиентов крупных российских банков, сообщили «Известия» со ссылкой на кредитные организации. Похитить деньги удается только в 3–4% случаев. По данным ЦБ, в 2018 году с карт граждан незаконно было списано около 1,4 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2017-м.

За первую половину 2019 года Сбербанк предотвратил хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд руб., ВТБ — на 5,4 млрд, Альфа-банк — не менее чем на 700 млн, Почта Банк — на 135 млн руб. и МКБ — на 10 млн руб.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала банкиров за халатное отношение к киберугрозам. По словам главы Центробанка, в этом году регулятор провел проверку 75 российских кредитных организаций и в каждой нашел нарушения или отклонение от норм.

Подробнее об уязвимостях в системах защиты банков — в материале “Ъ FM”.