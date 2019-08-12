Санаторий для крестьян в Ливадийском дворце. У фонтана

Бывшая резиденция российских императоров, можно сказать, отделалась легким испугом. А если сравнить участь, выпавшую ей после революции 1917-го, с перипетиями, которые были уготованы прочим владениям низверженных венценосных особ в России и мире, можно, наверное, и вовсе порадоваться: Ливадийскую дачу (а она по законам Российской империи была личной собственностью его императорского величества) хранила судьба.

Пережив Гражданскую войну, в которую ей здорово досталось от германских войск, основательно поживившихся здесь царским имуществом, Ливадийская царская дача с 1925-го стала санаторием для крестьян. Это не мешало поправлять здесь здоровье и пролетарским писателям (доподлинно известно про Горького и Маяковского), что, вероятно, тоже способствовало тому, что чудесный дворец оставался и сам в добром здравии. А уж после знаменитой Ялтинской конференции, на которой в феврале 1945-го были обрисованы контуры послевоенного мира на добрых полвека, Ливадия стала и частью новой истории, связав две России, которые, казалось, уже никогда не связать…

А вот про наследство германских Гогенцоллернов, чьи солдаты за полгода до краха империи кайзера пограбили Ливадийский дворец, такого не скажешь. Сейчас немцы готовятся к непростым судебным баталиям с потомками своих императоров: те хотят назад имущество, которое революция в Германии отняла у них в 1918-м. О том, на что рассчитывает принц Георг Фридрих Прусский и каким прецедентам это может открыть двери в будущем, читайте на с. 20