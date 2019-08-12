«На фотопленке двенадцать снимков грудной клетки человека. Рентгеновский аппарат как бы рассек грудь на несколько слоев,— говорилось в статье.— Такое послойное исследование человеческого тела рентгеном, помогающее улучшить раннюю диагностику многих заболеваний, стало возможным с появлением нового аппарата — томофлюорографа системы М.С. Овощникова».

Сам руководитель физико-технического отдела Киевского рентгеновского института, лауреат Сталинской премии Максимилиан Овощников провел для корреспондента журнала экскурсию по институту, показав не только томофлюорограф, но и другие изобретения института, например крупнокалиберный флюорограф для исследования костей и суставов или аппарат импульсной фотофлюорографии детей. «Прежде чем получить возможность делать рентгеновские снимки детей, ученым пришлось немало потрудиться. Ведь заставить ребенка посидеть спокойно, затаив дыхание, хотя бы несколько секунд очень трудно»,— пояснил он.

Но главным ноу-хау был, конечно, томофлюорограф — прообраз будущего томографа. Слава изобретения последнего, как известно, досталась американцам Питеру Мэнсфилду и Полу Лотербуру, получившим за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Тогда как, справедливости ради, американцев опередил их соотечественник армянского происхождения Реймонд Дамадьян, получивший в 1974 году патент на проведение МРТ, но Нобелевской премии ему так и не дали. История томографии знает немало примеров, когда открытия совершались почти одновременно или даже повторялись. Так, например, еще в 1960 году В.А. Иванов изобрел ЯМР-томографию (на основе ядерного магнитного резонанса), а на звание изобретателя томофлюорографа претендует также рентгенотехник кафедры лучевой диагностики хирургического факультета Казанской медицинской академии В.А. Новиков, создававший свой аппарат почти одновременно с Овощниковым.