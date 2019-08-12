Международный день молодежи — 12 августа. Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодежи, различаются в зависимости от страны. На Кубе верхняя возрастная граница — 35 лет. В российском законодательстве верхняя граница — 30 лет, а для некоторых категорий выше — для молодых ученых, например, 33 года. Всемирная организация здравоохранения считает, что молодость — это период от 18 до 44 лет.

Международный день леворуких (International Lefthanders Day) отмечают 13 августа. В Москве в честь праздника пройдет турнир «Одной левой» по многопользовательской онлайн-игре World of Tanks — участникам разрешается играть только левой рукой. В Торжке День левшей отметят масштабно, в программе — театральные постановки, мастер-классы по кузнечному делу, рисованию, письму пером — все левой рукой.

День Тувы — 15 августа. В Республике Тыва этот день является выходным. (В действующей Конституции республики этническое самоназвание коренных жителей (Тыва) и укоренившийся вариант названия в русском языке (Тува) равнозначны.) Ожидается фестиваль спортивных единоборств, фестиваль игровых видов спорта и Международный фестиваль «Хоомей в центре Азии» (хоомей — название тувинского горлового пения).

День малинового варенья (16) отмечают в нашей стране по инициативе кулинарного интернет-сообщества с 2015 года. Дата праздника выбрана не случайно — на Руси этот день именовался Исаакий-малинник и был он посвящен известной всем ягоде, которая как раз к середине августа созревает в лесу. Правда, есть и другое название этого дня — Антон Орешник, ведь в это время поспевают и лесные орехи.

Дождь заморосил на Силу (12) — жди долгой мокроты. На Медовый спас (14) пасечники заламывают в ульях медовые соты, добытый мед полагается освятить в церкви и угостить им всех желающих: «На первый Спас и нищий медку попробует». На Первый Спас отлетают ласточки и стрижи. Отцветают розы, падают холодные росы. На Антона (16) сильный холодный ветер — к морозной зиме, южный, теплый — к мягкой и снежной.