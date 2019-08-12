Им не надо

Наталья Радулова

Мужчин и женщин в России предлагают кормить по-разному. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи по заданию Минтруда РФ разделил потребительскую корзину по половому признаку, в итоге мужской продуктовый набор, собранный специалистами центра, «весит» почти на 150 кг больше, чем женский и обходится на 14 процентов дороже.

«Верное решение! — радуется какой-то гражданин в комментариях к этой новости.— Женщины едят меньше, им много и не надо». Не знаю, как считал этот жизнерадостный, может, как крот, оценивающий рацион Дюймовочки: «Половина зернышка в день, 182 с половиной зерна в год... Женюсь!» Но действительно, чтобы выжить, среднестатистической женщине, согласно нормам Всемирной организации здравоохранения, потребуется чуть меньше килокалорий в день. Другое дело, что леди и джентльмены бывают разные — не исключено, что Валентина Матвиенко ест больше, чем Дмитрий Медведев, а дама, крутящаяся целый день по дому или в Совете Федерации, тратит больше энергии, чем господин, лежащий на диване или дремлющий на спортивной трибуне.

Но ведь от продовольственной части прожиточного минимума напрямую зависит и непродовольственная часть — по закону, соотношение это составляет 50 процентов для каждой категории. То есть женщина должна меньше тратить и на все остальное. Та самая женщина, которая использует больше даже пены для бритья. Которой ежемесячно нужны прокладки, тампоны и другие средства личной гигиены. Про необходимый ей крем для лица, глаз, зоны декольте, тела, ног, рук и для какой-нибудь кутикулы я молчу. Не заикаюсь про тушь, тени, помаду, блеск, карандаш, подводку, хайлайтер, иллюминайзер, бронзер, корректор, консилер, праймер, тональный, кисти, румяна, пудру — прозрачную, фиксирующую, матовую, с эффектом сияния, компактную и рассыпчатую... Не вспоминаю про колготки — черные, бронзовые, бежевые, темно-бежевые, телесные, светло-телесные, летние в 5–10 ден, тонкие, плотные, из лайкры, из микрофибры, с низкой талией, с утягивающим верхом, со швом, бесшовные, теплые с шерстью, теплые с хлопком, ажурные, моделирующие, поддерживающие, с усиленной пяткой и носком, без пальцев... Забываю про сапоги-чулки, сапоги до колена, угги, ботинки, ботильоны, тимберленды, монки, конверсы, слиперы, мокасины, вьетнамки, босоножки, лоферы, оксфорды, броги, эспадрильи, сандалии, балетки, топ-сайдеры, биркенштоки, мюли, сабо и туфли-стилеты, на танкетке, с конусовидным каблуком, с ремешком, на скрытой платформе, лодочки... Я также решительно отказываюсь от услуг, зная, что женская стрижка в любом салоне стоит дороже мужской, не говоря уже об окрашивании и укладке. Смиряюсь с тем, что вряд ли девушка получит скидку 14 процентов на ремонт крана, тарифы ЖКХ или электролампочку в хозтоварах. Ладно.

Но ведь чем «легче» продуктовая корзина, тем ниже прожиточный минимум. А это ориентир для установления размеров социальных выплат. Значит, мужчина будет не только больше есть и выливать на себя шампуня, но и вполне может получать большую пенсию, надбавки, пособие, стипендию, ему рассчитают больший МРОТ. И как тогда Трудовой кодекс, не допускающий дискриминацию по половому признаку, объяснит это? Как надбавку за пенис?

«А пусть женщина мужика хорошего ищет»,— подсказывает вездесущий гражданин. Еду, социальные гарантии, права — все он предлагает Дюймовочке — только красивой и послушной! — получать через него. Схема не новая, но вроде бы мы от нее в нашем веке уже избавились. Или к ней возвращаемся?