Кошка, моргни!

На даче вечером я всегда жду этого — расскажи про страшное. Не обошлось и в этот раз. Лето — длинные вечера. Они и есть главное летнее счастье. А страшилки — любимый летний жанр. Черная-черная комната, черная-черная рука. Вчера была моя очередь. Мы только что доели вишневый пирог, и младший подбирал с пустого блюда сок и крошки, прямо пальцем.

Гелия Делеринс

Я ответила: расскажу вам про лорда Рэндалла. Это очень страшная история, из Средних веков, поосторожнее, пожалуйста, с вишневым пирогом. Младший быстро убрал руку от блюда. Вот молодой лорд приезжает с охоты домой, а мать его спрашивает: где ты был, где ты был, мой дорогой, где ты был все это время? «Вот так три раза и спросила?» — недоверчиво сказал младший. «Да нет, конечно,— сказала я,— просто это средневековая английская баллада, и ее так поют. А вы слушайте». И я рассказала, как молодой лорд заблудился и попал в дом к ведьме, молодой и красивой, но очень злой. И она накормила его мясным блюдом, а кости бросила собаке. Собака умерла, и мать лорда поняла, что и ее сын отравлен. Я рассказывала в страшных подробностях, и, когда дело закончилось смертью лорда, воцарилась тишина.

«А при чем тут вишневый пирог, он тоже был отравленный?» — спросил младший дрожащим голосом. «Вот ты рассказываешь, а он спать не будет»,— сказала разумная старшая. «Будет,— заверила я,— я просто еще не дошла до пирога». Эта английская баллада превратилась в Америке в веселую детскую песню про молодого Билли. И мы даже можем спеть ее вместе. Там тоже мать спрашивает у сына, где он был, а он отвечает, что у любимой девушки. И тогда мать придирчиво задает вопрос: а она умеет испечь вишневый пирог? Потому что, понятно, мать не одобрила бы невестку, которая не умеет готовить такую важную для жизни вещь. «Да быстрее, чем моргнет кошка!» — отвечает Билли. И мы нашли в интернете и послушали смешную песню и даже подпели.

И младший снова стал вылизывать блюдо, а потом старшая очень вдумчиво, как ей свойственно, сказала: «А я не умею печь вишневый пирог». И я поняла, о чем она подумала.

Давай научу, говорю. Хотя, уверяю тебя, это все средневековые предрассудки. Жен не так выбирают. Но все равно.

Прежде чем приниматься за тесто, возьми небольшую миску, налей туда воды, положи лед и поставь все в холодильник. А теперь можешь смешать вместе муку, сахар и соль и начинать добавлять к этой смеси маленькие кубики холодного масла. Масло нужно резать прямо на муке, пока кусочки не станут размером с бусины. Руками их до этого трогать не надо — растают. Затем достань ледяную воду, добавь три столовые ложки в тесто — и даже больше, если понадобится. Главное, чтобы оно не рассыпалось в крошку, но и не прилипало к рукам.

Бери большую форму, покрой ее пищевой пленкой и прямо по ней разомни немного менее половины теста, пока оно не распределится ровно по дну. Для этого лучше быстро скатать из него шар, положить на середину и начать разминать. Я обычно делаю это через второй кусок пленки, чтобы не касаться теста руками. Не из гигиенических соображений — я знаю, что тесто любит руки, и, кроме того, в своих руках я уверена, в отличие от рук младшего. Это нужно опять же — чтобы масло не таяло. Когда тесто полностью облепило форму, закрой его чистой пленкой так, чтобы она плотно прилегала, и поставь в холодильник.

Когда тесто чуть-чуть подмерзнет, аккуратно вынимай его из формы, но оставь в холодильнике — на тарелке или на доске. А с оставшимся тестом проделай почти ту же операцию. Только в этот раз оно должно будет покрыть не только дно, но и бортики. Эти бортики у формы должны быть, конечно, высокие — в вишнях много сока, лучше него мало что есть на свете, потерять его будет жалко. По той же причине в тесте не должно быть трещин.

Эту форму тоже отправляй в холодильник. Обе заготовки могут стоять там хоть до следующего дня, но и часа хватит, если ты хочешь готовить сразу. Наверняка захочешь. Потому что пока тесто отдыхает, тебя ждет самое интересное — вишни. Кое о чем я, правда, умолчала и старшей не рассказала. В детстве у меня была ручная машинка для вынимания косточек, с пружиной. Хитроумная конструкция вызывала мой полный восторг — пружина прижимала ягоду, а стержень выбивал косточку, когда ягоде уже некуда было деться. Но больше всего меня восхищала какая-то доисторическая неспешность, заложенная в этом процессе. Руки уже все в вишневом соке и вылизаны сто раз, горка ягод и отдельная горка косточек растут, а ведь пирог еще впереди. Сегодня у меня старой машинки больше нет, я храню ей верность и не покупаю новую, а использую детский труд. Даю им полуразвернутую скрепку или шпильку и объясняю, что поддевать нужно со стороны веточки. Они делаю вид, что не облизывают руки, а я делаю вид, что не замечаю, как слизывают текущий по рукам сок. Это для меня главное и в вишнях, и в лете.

Но им я просто объяснила, что к вишням добавляю сахар, крахмал, лимонную цедру, щепотку соли и ваниль. Что мешать лучше по минимуму, тогда ягоды окончательно не истекут соком. И что если час еще не прошел, то их тоже лучше поставить в холодильник.

А потом пирог можно выпекать. Сначала — тесто отдельно. Верхний диск вынимаю из холодильника, пусть полежит минут пять при комнатной температуре, ведь его нужно будет нарезать на ленты. Форму вынимаю тоже, за края пленки вытягиваю заготовку, обе пленки аккуратно снимаю, а тесто вновь укладываю в форму, накалываю вилкой и ставлю на 190 градусов в разогретую духовку. Пропекать до готовности не надо, будущее дно пирога должно оставаться белым. Дайте ему остыть и только тогда наполняйте начинкой. Нарезанные из круга полоски уложите плетенкой поверху и смажьте яйцом, разболтанным с водой. Но и это не все — пирог уже почти готов, но его лучше снова поставить минут на десять в холодильник перед выпечкой. Все это — для того чтобы не растекся, сохранил сок внутри. Вы оцените это, когда будете его есть, уже остывшим и обязательно с ванильным мороженым.

Умеет ли твоя девушка приготовить вишневый пирог, мой мальчик? Да быстрее, чем моргнет кошка!