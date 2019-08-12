Кардиология

Секс против инфаркта

Даже пережив инфаркт, не стоит отказываться от радостей секса, выяснили в Тель-Авивском университете (Израиль). Больше того, для многих (индивидуальные особенности все-таки надо учитывать) здоровый секс — это путь к долголетию. К таким выводам ученые пришли по итогам 20 лет наблюдения за пациентами, пережившими инфаркт до 65 лет.

Те, кто имел секс хотя бы раз в неделю, снижали риск преждевременной смерти на 37 процентов.

Более редкая сексуальная жизнь уменьшала этот риск на 28 процентов. В силу того, что регулярный секс повышает уровень тестостерона (гормона, который непосредственно связан с нормальной работой сердечно-сосудистой системы), счастливая сексуальная жизнь способствует восстановлению. Кроме того, близость улучшает кровообращение, а это естественная профилактика инсультов и инфарктов. В какой именно мере, ученые еще намерены выяснить.

Гепатология

Печень из пробирки

Вырастить миниатюрную генетически модифицированную печень в лабораторных условиях удалось ученым из Университета в Питсбурге. С помощью генной инженерии ученые превратили стволовые клетки человека в клетки печени и внедрили их в печень крыс. Здесь они превратились в функциональную ткань печени с кровеносными сосудами и другими структурными особенностями нормального органа. А затем отключили определенный ген, чтобы имитировать жировую болезнь печени, которая ведет к циррозу и печеночной недостаточности. Ученые ожидают, что разработка поможет понять, как прогрессирует заболевание, а также тестировать лекарства, которые в клинических испытаниях часто терпят неудачу. «Создание человеческой мини-печени многообещающе с исследовательской точки зрения»,— объясняет доктор Алехандро Сото-Гутьеррес.

Неврология

Анализ на слабоумие

Новый метод, который позволяет распознать болезнь Альцгеймера на раннем этапе, разработали в Вашингтонском университете (США). Это анализ крови, выявляющий амилоидные белки (они токсичны для мозга), которые накапливаются в организме задолго до проявления явных симптомов заболевания. Метод опробовали на 150 добровольцах старше 50 лет, которые сдали анализ крови и прошли позитронно-эмиссионную томографию головного мозга. Оказалось, что определенная концентрация амилоидных белков вкупе с возрастом и наличием особого генетического варианта APOE4, связанного с болезнью Альцгеймера,— прямой указатель на начало заболевания с точностью до 94 процентов. «Сканирование головного мозга — метод дорогой, он занимает много времени. Анализ крови позволяет обследовать тысячи людей, и это дает больше шансов на поиск средств от Альцгеймера»,— говорит доктор Рэндалл Бейтман.

Онкология

Морковка от рака

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Продукты с витамином А могут защитить от рака кожи, считают ученые из Национальных институтов здравоохранения СЩА. В рамках масштабного исследования с 1984 по 2012 год они изучили рацион сотни тысяч светлокожих мужчин и женщин, у которых не была диагностирована онкология. При этом учитывался тип питания, цвет волос, солнечные ожоги и семейный анамнез по онкологии — все основные факторы риска развития рака кожи. Оказалось, у тех, в чьем рационе было много продуктов с витамином А, риск рака кожи был на 17 процентов меньше по сравнению с теми, кто пренебрегал фруктами и овощами, богатыми витамином А. Именно из этих продуктов участники эксперимента получали больше всего солнечного витамина, а не из продуктов животного происхождения или БАДов.

Статистика

Нервы ни к черту

Стрессы, вызванные проблемами в семейной жизни, отсутствием работы и пьянством — вот причины наиболее распространенного психического отклонения у россиян под названием «расстройство непсихотического характера». На втором месте по распространенности находятся психозы, слабоумие и шизофрения. Всего же в России в 2018 году диагноз «психические расстройства» впервые был выявлен у 59,1 тысячи человек. В Минздраве назвали регионы, где этих заболеваний выявлено больше всего:

Технологии

Ритмы прошлого

Выявить мерцательную аритмию — нарушение ритма сердцебиения — сможет искусственный интеллект, созданный Клиникой Майо (США). В настоящее время мерцательную аритмию диагностируют с помощью ЭКГ, но, если у человека на момент процедуры ритм сердцебиения был нормальным, диагноз не поставят. Компьютер же может обнаружить какие-либо изменения, не видные на ЭКГ, например следы рубцовой ткани на сердце, вызванные прежними сбоями ритма. Для обучения компьютер проанализировал результаты ЭКГ более 180 тысяч пациентов за 25-летний период. В итоге он выявил аритмию у 83 процентов пациентов, хотя их результаты ЭКГ были признаны нормальными. «Искусственный интеллект позволяет увидеть состояние сердца в ретроспективе,— говорит автор работы Пол Фридман.— Это все равно как смотреть на океан и видеть, что вчера были большие волны».

Физиология

Как побороть жару

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Включать ли вентилятор во время жары? На этот животрепещущий в зной вопрос нашли ответ в Сиднейском университете (Австралия). Смоделировав ситуацию жаркого климата, специалисты изучили воздействие работающего вентилятора на сердечно-сосудистую систему, риск обезвоживания, а также уровень общего комфорта. Результаты показали, что в жарком и влажном климате вентиляторы незаменимы: они снижают нагрузку на наши сосуды и сердце, улучшая переносимость жары. А вот в климате жарком и сухом эти устройства, напротив, тепловую нагрузку лишь увеличивают и, таким образом, влияют на здоровье плохо. Впрочем, исследования продолжаются. «Мы продолжаем искать различные методы охлаждения, оптимальные для пожилых и людей с сердечными заболеваниями,—говорит исследователь Олли Джей.