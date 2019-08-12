В Бишкеке жарко

На минувшей неделе в центре внимания всего мира оказалась Киргизия: там развернулось жесткое противостояние вокруг бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Для страны, пережившей две революции (в 2005 и 2010 годах), картинка, может, и привычная, но от того не менее драматичная. Напомним, что конфликту предшествовали обвинения, выдвинутые против Атамбаева (его, в частности, подозревают в коррупции, превышении должностных полномочий и других преступлениях). Однако в подоплеке, по данным СМИ,— политическая борьба между ним и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Недавно экс-президент был лишен неприкосновенности и вызван на допрос в правоохранительные органы, но туда не явился и обвинений не признает. И вот — новый виток конфликта, со стрельбой и пострадавшими. Спецназ дважды штурмовал резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, в самой столице его сторонники вышли на улицы, где их разогнали. Было все: и подожженные покрышки, и баррикады, и жертвы (один спецназовец погиб при первом штурме). На момент сдачи номера ситуация, впрочем, кардинально поменялась: Атамбаев сдался властям. Однако сбить накал страстей этим жестом, похоже, не удалось. Киргизия ждет: что дальше?