Встанем грудью

Власти Барселоны постановили, что женщины имеют право плавать топлес — без верхней части купальника — во всех бассейнах или водоемах города, а любые подобные запреты являются дискриминацией, поскольку мужчинам появляться на публике в плавках разрешено. Российские блогеры взбудоражены новостью.

Viva! Barcelona!

Аскер: «Барселоооооооона!!! Теперь я знаю, куда поеду отдыхать!»

Плохой закон

Narter : «Там и до принятия этого закона большинство женщин плавали топлес. Причем не очень привлекательные. Красивые девушки редко показывают свою грудь, наверное, из-за чрезмерного к ним внимания на пляже. Так что это плохой закон».

Европа терпит

Аиша : «Наши сексисты, конечно, сразу полезли объяснять, кому из испанок можно оголяться, а кто не имеет права оскорблять их взор неидеальными или немолодыми фигурами. Дяденьки, какое вам дело до европейских законов? Вас Европа на пляжах всякими терпит, хотя у некоторых из вас молочные железы — о-го-го!»

Будут последствия

fedori4 : «Считаю, эта инициатива приведет к демографическим последствиям. В Испании с рождаемостью проблемы еще похлеще наших. А если женская грудь будет открытой, то мужчины в итоге привыкнут и вообще перестанут реагировать. Страна от этого проиграет».

18+

Иван : «Реклама позиционирует пляжи Испании как семейный отдых. Я не ханжа, но с детьми на таких пляжах отдыхать совсем не хочется. Лучше в Геленджик поедем».

В полосатых купальниках

Антонов : «А в России за фото в купальниках учителей увольняют! Теперь ждем креатива от наших законотворцев — в отместку развращенной Европе».

Читала Наталья Радулова

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1-е место

заняла сборная российских осужденных на первом тюремном международном интернет-турнире по шахматам, сообщила официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний Кристина Паньшина. В турнире приняли участие семь стран. Россию представляли четыре игрока — из колоний Брянска, Томска, Иркутска и Калмыкии. Их отобрали по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осужденных. Второе место разделили команды Белоруссии и Италии, на третьем — сборная Армении.

Источник: «Интерфакс»

8 млн тонн

пластика каждый год выбрасывается в океаны. Из них в одно только Средиземное море попадает 200 тысяч тонн пластика. Речь идет о пластиковых пакетах, бутылках и прочих упаковочных материалах, а также о металлических банках и рыбацких сетях. «Впрочем, в последние годы стало больше предметов гигиены и пеленок,— говорит Оливия Жеримьи, исследователь лаборатории окружающих ресурсов IFREMER в Тулоне.— Количество мусора, который выбрасывается в море, постоянно растет».

Источник: IFREMER

400 евро

может составить штраф для туристов в Риме, если они захотят посидеть на ступеньках знаменитой Испанской лестницы. Обожаемая туристами, она давно стала и местом отдыха, и одной из культовых площадок для встречи Нового года. Так вот теперь на Испанской лестнице нельзя сидеть, есть и пить! За соблюдением порядка следит туристическая полиция города. Запрет также распространяется и на другие культовые места итальянской столицы, в частности фонтан Треви.

Источник: foxnews.com

Настроение

Домашнее чтение

42% наших соотечественников не проявляют тяги к книжке. За последние три месяца они не брали книгу в руки и не испытывают по этому поводу никакого сожаления. Что не мешает им активно книги покупать: в среднем в год опрошенные покупают примерно восемь книг. Если не считать тех, кто никогда не спонсирует издательства и отечественную литературу (11% опрошенных). На первом месте по популярности — исторические книги и биографии (30%). Книги для детей, учебники, профессиональная литература разделили второе место (по 28%). Детективы выбирают 23% респондентов. Классика на 6-м месте (2% голосов). На предпоследнем месте Библия и религиозная литература (20%).

Источник: ВЦИОМ