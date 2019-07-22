8 тысяч рублей — такой максимальный размер пособия по безработице предлагает сохранить Минтруд на 2020 год, проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. В 2019 году, напомним, «потолок» пособия впервые с 2008 года вырос почти вдвое — с 4,9 тыс. до нынешних 8 тыс. руб. Всего за 2020 год ведомство планирует выплатить безработным 54,3 млрд руб. При этом в первой опубликованной версии документа Минтруд предполагал рост «предпенсионной» безработицы в 2020 году в 1,6 раза, до 150 тыс. человек — с учетом того, что для них предполагается также сохранить «потолок» выплат (11 280 руб.), рост расходов в сравнении с 2019 годом оценивался в 2,6 млрд руб., однако затем министерство удалило эти расчеты.