Финансисты закрыли цифровую амбразуру

Число занятых в профессиях, связанных с интенсивным использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 2018 году в РФ превышало 8 млн человек, или 11,1% общего числа трудящихся,— однако айтишников среди них всего 2,5%, подсчитали исследователи Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ). По методологии ОЭСР к таким профессиям относятся не только ИКТ-специалисты, но все, чьи рабочие обязанности предполагают использование компьютерных технологий, включая работу в интернете, с таблицами и текстами — руководители и квалифицированные специалисты в административной сфере и финансах, маркетинге, социальных услугах, физики и химики, архитекторы, дизайнеры, преподаватели вузов и т. д. Сами же ИКТ-специалисты составляют 22,1% всех занятых в «цифровых» специальностях (менее 1,8 млн человек), больше всего среди них разработчиков и аналитиков (8,1%), инженеров-электротехников (5,8%) и специалистов по базам данных и сетям (3,1%).

Среди ИКТ-интенсивных профессий больше всего оказалось специалистов по финансам (30,8%), администраторов (14,2%) и управляющих финансово-экономической и административной деятельностью (9,3%). Такие специальности крайне неравномерно распределены: больше всего их в сфере информации и связи (50,7%, в том числе 86% в ИТ и 42% в телекоме), следом идет страховая и финансовая деятельность (42,2%), научная и техническая деятельность (35,6%), госуправление, безопасность и соцобеспечение (23,4%). Ниже среднего — показатели в торговле (9,7%), образовании (9,5%), промышленности (7,5%) и здравоохранении (5,6%). Меньше всего «цифровых» специалистов оказалось в транспортно-логистической сфере (5,2%), гостиничном бизнесе (5,1%) и АПК (2,6%).

Напомним, по оценке участников нацпроекта «Цифровая экономика», дефицит кадров в этой сфере составляет около 1 млн человек, а одна из его целей — увеличение числа выпускников по ИКТ-специальностям до 120 тыс. в год, а также увеличение до 40% доли населения, обладающего цифровыми навыками. Однако на фоне стран ОЭСР показатели РФ выглядят относительно неплохо: там доля «цифровых» профессий колеблется от 22% до 5%. Лидируют Люксембург (21,7%), США (17,8%) и Великобритания (17,4%), аутсайдеры — Словакия (6,8%), Греция (6,7%) и Турция (5,2%). При этом собственно ИКТ-специалистов больше всего в Финляндии (6,5%), Швеции (5,9%) и Эстонии (5,5%).

Надежда Краснушкина