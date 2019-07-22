Эльфы и космос

На прошлой неделе светская жизнь была, что само по себе довольно удивительно. Фонд «Друзья» на теннисных кортах Михаила Куснировича провел благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open. В ресторане Blanc журнал GQ раздал награды своего ресторанного рейтинга. В Петербурге часовой бренд Omega отпраздновал 50-летие высадки человека на Луну совершенно умопомрачительным космическим ужином в Планетарии. На выходных самые лихие люди отправились в никуда на фестиваль Midsummer Night’s Dream, и, как оказалось, площадка, названная организаторами Terra Incognita, осталась таковой даже для них самих, не то что для гостей. Зато в самой Москве столы ломились на двухдневном фестивале Martini и гастрономическом проекте Stay Hungry.

Во имя благотворительных фондов, опекаемых «Друзьями», в теннис бились профессиональные игроки: Елена Дементьева, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Екатерина Макарова. А также продвинутые любители: Ксения Соловьева, Евгений Плющенко, Михаил Фишман, Игорь Бутман и другие. Кто не хотел в теннис, мог стрелять из лука. В этом смысле удивительное единство проявили Светлана и Федор Бондарчук, хотя и в разное время. В ходе мероприятия собрали порядка 10 млн руб.

В Санкт-Петербурге открывался бутик Omega в мультибрендовом пространстве Babochka на Невском, 152. По этому случаю в город слетелось огромное количество светских дам, ровно тех, которые по всем расчетам в эти дни должны бы слать приветы с дальних берегов: Татьяна Рогаченко, Ольга Панченко, Анастасия Рагозина, Инга Бергман, Иляна Эрднеева, Татьяна Арно, Виктория Полякова, Ляйсан Утяшева, Светлана Бондарчук и многие другие. Открытие бутика приурочили к юбилею «маленького шага для человека, но огромного шага для человечества»: именно часы Omega Speedmaster носил экипаж лунной миссии. Тем не менее ленточку вместе с бренд-менеджером Omega Александрой Лутц и совладелицей Babochka Хатулей Авсаджанашвили перерезала Диана Вишнева, настоящая звезда галактических масштабов. После официальной части гости отправились в Планетарий. Многие москвичи там уже бывали — на концерте Робби Уильямса, который в прошлом году делал «МегаФон» в рамках ПМЭФ. Тогда застройка внутри планетария была вполне избыточной: сцена, ВИП-ложи, буфеты, бар. Теперь планетарий был практически пуст и застелен серым ковролином, вполне удачно имитировавшим лунную поверхность. Среди этого минимализма гостей ожидали четыре длинных стола и луна примерно метров четырех в диаметре. Кейтеринг от шефов отеля Four Seasons Lion Palace не стали запихивать в космические тюбики, но постарались на тарелках с крабовым салатом соусом имитировать карту Млечного Пути. Светский продюсер Дмитрий Дудинский в этот вечер наслушался справедливых комплиментов.

Что же касается фестиваля Midsummer Night’s Dream, то тут следует сказать, что недовольны оказались и те, кто добрался на некую Terra Incognita специальным «ковчегом», шедшим от Речного вокзала в дремучее Подмосковье, и те, кто пытался добраться туда же на машинах, а далее шаттлами от некоего населенного пункта Тишково. То есть все. Вместо волшебства гостей ждали грязь, очереди за едой и напитками и несовместимые с эльфийскими нарядами трудности при попытках покинуть территорию.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”