«Альтернативная гражданская служба может ударить по коррупции, но не подорвет призыв» Правозащитник Арсений Левинсон о том, как российские призывники реализуют право на АГС

15 июля завершился весенний призыв в армию. Правозащитники по традиции провели мониторинг призывных пунктов, проверив, как информируют призывников об их правах. Юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Арсений Левинсон рассказал “Ъ” об итогах этой работы, а также о том, как альтернативная гражданская служба (АГС) может снизить уровень коррупции и почему так много призывников получают отказ в просьбе пройти АГС.

— В каких случаях можно заменить военную службу гражданской?

— Закон предусматривает два основания. Первое — противоречие между убеждениями гражданина и несением военной службы. По Конституции РФ и федеральному закону «Об альтернативной гражданской службе» это могут быть любые убеждения — как религиозные, так и светские, антимилитаристские, политические, философские. Второе — принадлежность к малочисленным коренным народам.

— Куда отправляют служить в рамках АГС?

— В государственные организации, подчиненные исполнительным органам власти федерального уровня или на уровне субъектов. Например, больницы подчиняются департаменту здравоохранения. В больницы могут направить. «Почта России» является государственным предприятием. ФЗ еще предусматривает возможность прохождения службы в муниципальных организациях, но для этого нужен специальный акт, а его так и не приняли. Это создает проблему для поселков, где нет крупных учреждений: людей приходится отправлять в крупный город или вовсе в другой регион. Также гражданин может быть отправлен в организации, подведомственные Минобороны. В этом случае, кстати, срок службы меньше, он составляет не 21 месяц, а 18. Но, как правило, на АГС в организации, подведомственные венным силам, все же не отправляют.

— Можно ли выбрать место для прохождения АГС самостоятельно?

— Нельзя. Но закон не запрещает принять во внимание волеизъявление гражданина, а также обязывает учитывать его профессию, опыт предыдущей работы и семейное положение. Например, если человек работает поваром, его должны устроить поваром. Конечно, не всегда есть возможность учесть все это, не всегда есть вакансии, но иногда получается.

Чаще на практике есть возможность пройти службу по профессии среднего специального образования, а не высшего, потому что не так много вакансий для высшего образования.

Однако был на моей памяти случай, когда молодой человек работал учителем в начальной школе, проходя АГС.

— Есть ли на такой работе какие-либо ограничения для служащих?

— Незначительные. Гражданин не может уволиться в течение 21 месяца, не может участвовать в забастовках, покидать населенные пункты без согласования с работодателем. Последняя норма «мертвая», потому что непонятно, по каким основаниям работодатель может не согласовать это. Человек фактически свободен в нерабочее время. Выезд за пределы РФ может быть ограничен, но по согласованию в отпуск можно слетать. Если нет загранпаспорта, его могут не выдать, если есть, то проблемы вряд ли будут. Зарплаты, отпуска, больничные, выходные — все как у остальных работников, все по Трудовому кодексу.

— Много ли людей пользуется правом на АГС? Есть статистика?

— Статистика есть, но не очень объективная.

Федеральная служба по труду и занятости, которая формирует план направлений на АГС, несколько лет назад предоставила данные о направленных на АГС — около 1 тыс. человек в год. От общей доли призывников показатель составляет, получается, менее 0,3%.

Это те люди, о которых сведения дошли до Роструда, пройдя районный и областной военкоматы, Минобороны. Предполагаю, что до ведомства не доходят сведения о тех, кому препятствуют, кому отказывают, у кого не рассматривают заявления. Так что количество желающих объективно неизвестно. По моим наблюдениям, таких раз в 5–10 больше.

— И какие препятствия возникают при попытке реализовать свое право?

— Первая проблема — неосведомленность о своем праве или плохая осведомленность. Например, распускают слухи, что на АГС нужно горшки за кем-то носить, служить четыре года и т. п. Когда люди хотят узнать, призывные комиссии, военкоматы их часто дезинформируют. Даже в официальных выступлениях представителей Главного мобилизационного управления Генштаба, которое отвечает за призыв по всей стране, допускают дезинформацию, когда говорят, что на АГС можно пойти только по религиозным убеждениям. Понятно, что на местах это еще хуже. Второе — всячески препятствуют, отказываясь принимать заявления, не рассматривая их, требуя доказательств убеждений и прочее. Но есть военные комиссии, которые вообще никому не отказывают. Все неоднозначно. В общем, ситуация такова, что есть очень серьезные барьеры как в информационном пространстве, так и на уровне бюрократии.

— А как в идеале должна проходить процедура рассмотрения заявления на АГС?

— Гражданин должен сформулировать свои взгляды как убеждения, объяснить мировоззренческие причины, почему он не хочет служить в армии. Он прикладывает к заявлению биографию, характеристику; заявление подается за полгода до призыва. Но если сроки пропущены, ничего страшного, нужно объяснить причины пропуска. Процедурные нарушения не должны лишать человека права на АГС. Потом он получает повестку на заседание призывной комиссии, где обосновывает свои убеждения в выступлении. Он вправе пригласить свидетелей, но не обязан. Комиссия может задавать вопросы. Ключевой момент здесь, что достоверность убеждений проверить нельзя. Нет доводов, которые могут стопроцентно точно доказать или опровергнуть убеждения. Слова призывника должны приниматься на веру в соответствии с презумпцией добросовестности гражданина. После заседания комиссия выносит постановление об удовлетворении заявления либо об отказе. Оно должно быть удовлетворено, когда нет объективных данных, противоречащих тому, что говорит призывник.

Если гражданин говорит, что он пацифист и нет свидетельств о его агрессивном поведении, значит, он действует добросовестно. У комиссии нет оснований для отказа.

Если он, например, занимался стрельбой или рукопашным боем, но потом написал, что у него изменились убеждения, его прошлое тоже не может быть препятствием к удовлетворению заявления. Далее идут медкомиссия, отправление по месту прохождения АГС и заключение трудового договора.

— Призывная комиссия сама проверяет непротиворечивость представленных данных?

— Гражданин вправе представить такие сведения, также комиссия сама может проверить эти сведения. Военкомат может собирать характеристики из разных мест — изучать призывника. Если у комиссии есть сомнения в достоверности доводов, она может отложить заседание на месяц и потребовать документы, например, у работодателя, участкового и пр.

— Почему комиссии неохотно удовлетворяют заявления на АГС?

— Не вижу этому объективных причин, если честно. Угрозы боеспособности страны и ее безопасности АГС не несет. Единственное объяснение — собственные убеждения военных чиновников. Призывная комиссия и военный комиссариат не могут объективно оценить антивоенные убеждения: вся их деятельность посвящена организации военной службы по призыву. Призывные комиссии, подчиненные военному комиссариату, несамостоятельны в принятии решений. Они исходят не из правовой позиции, а из своих предубеждений и исторических убеждений, а также из ложно понятого чувства патриотизма.

Для общества было бы полезнее, чтобы мужчины проходили службу в социальных учреждениях, где востребованы трудовые ресурсы, а не «косили». Но для военкоматов это разрушит систему, по которой они привыкли работать, когда ты либо платишь и «косишь», либо идешь служить. Или платишь за то, чтобы служить. АГС может сильно ударить по коррупции. Но она не подорвет призыв, даже если станет популярной, потому что количество годных для службы граждан в разы превышает то число, которое требуется армии: призывной ресурс больше плана призыва. А с постепенным переходом на контракт она и вовсе ничему не мешает. При должном информационном освещении, при облегчении доступа к ней она может стать в разы популярнее.

— А когда платят, чтобы попасть на службу?

— Не каждый, кто годен к службе, на нее попадает, да. На юге России, например, план призыва маленький. Если в небольшом городе работы нет, единственным социальным лифтом является армия. Люди мечтают в нее попасть, чтобы потом пойти в полицию или даже на железную дорогу. В силовые структуры не пройдешь без армии. Это открывает перспективы для неблагополучных слоев граждан. Поэтому они дают взятки. Или чтобы попасть в так называемые элитные войска. Сформировалась уникальная коррупционная система: деньги берут и у тех, кто хочет служить, и у тех, кто не хочет.

— Почему считается, что легче откупиться?

— К этому подталкивает сама организация призывов. Из-за разных барьеров откупиться легче. Ну и срок службы 21 месяц отталкивает мужчин. Хотя если посчитать по дням и часам, то это ненамного больше, чем время, проведенное в казарме.

— Контрактная служба — хороший вариант для армии?

— К ней по-разному можно относиться. Худший вариант — контрактная армия плюс призывная. Первая требует больших ресурсов, вторая — недобровольная. Лучший вариант — добровольная призывная армия, когда мужчины идут служить, но по своему желанию, исходя из понимания гражданского долга. Это не утопия, это было реализовано в Швеции, например. В добровольную призывную армию пойдут наиболее мотивированные, подготовленные. Это может быть престижным, могут быть какие-то льготы для таких людей, но без уголовной ответственности за уклонение от призыва. Наиболее гуманный вид без вмешательства в частную жизнь человека, проверки его убеждений и прочего.

— Каковы предварительные результаты мониторинга призывных пунктов в 2019 году? Что изменилось по сравнению с проверками предыдущих лет?

— В этом году по организационным причинам посещено мало военкоматов, кампания не была успешной, поэтому что-то сказать в общем сложно. Но там, где мы были, увидели проблемы с наличием информации об АГС, правах призывников и тому подобном на стендах в отдельных случаях. Даже там, где она ранее была, она пропала. Из одного военкомата после нашего посещения прислали письмо, в котором обещали к осени сделать отдельный стенд для АГС. Проверки призывных пунктов гражданами — хороший инструмент для совершенствования деятельности военных комиссариатов. Нарушения устраняются. Мы мотивируем их быть подотчетными обществу. Хотя бы на стендах появляется объективная информация.

— Проблем с взаимодействием не возникает?

— Надо отдать должное военному ведомству, они идут навстречу, но процесс изменений тоже надо контролировать. За годы кампания приносит положительный эффект: хотя бы некоторые призывные пункты становятся подотчетны обществу.

Интервью взяла Мелиса Савина