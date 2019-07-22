Следствие подготовило кредит для прокуратуры

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование одного из эпизодов хищений денежных средств из лишенного лицензии банка «Легион». Речь идет о выдаче многомиллионного кредита ООО «Тулз ин Тайм». Перед судом предстанут учредитель этой коммерческой структуры Дмитрий Хайков и экс-советник председателя правления «Легиона» Андрей Батищев. Сам бывший глава банка Игорь Сокеркин находится в международном розыске; следствие считает его организатором махинаций, ущерб от которых в общей сложности превышает 13 млрд руб.

Расследование многоэпизодного дела о махинациях в столичном банке «Легион», лишенном лицензии в июле 2017-го, продолжается уже два года. Начинал его ОМВД России по Тверскому району Москвы, где в августе 2017 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудили уголовное дело. Однако поначалу оно расследовалось лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Первым подозреваемым стал Игорь Сокеркин, допросить которого, впрочем, так и не удалось — он уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Само же следствие полиция приостановила в связи с розыском обвиняемого.

Попытки временной администрации и Центробанка добиться начала расследования по факту непосредственно вывода из банка денежных средств («Легион» остался должен кредиторам более 13 млрд руб.) увенчались успехом лишь в феврале прошлого года. Тогда СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Его фигурантами стали все тот же господин Сокеркин, его бывший заместитель Виктор Брусенцев и экс-советник бывшего председателя правления Андрей Батищев. Позже к этой компании присоединился и Дмитрий Хайков, учредитель и гендиректор ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет.

Как следует из материалов дела, при пособничестве господина Хайкова (содержится под стражей) господа Сокеркин и Батищев (также находится в СИЗО) похитили несколько десятков миллионов рублей, которые были выданы в виде кредита ООО «Тулз ин Тайм». Каков процессуальный статус в этом деле сейчас у господина Брусенцева, “Ъ” выяснить не удалось. По некоторым данным, он якобы пытался заключить досудебное соглашение, поэтому не исключено, что его дело выделено в отдельное производство.

Отметим, что советник бывшего председателя правления «Легиона» Андрей Батищев, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, оказался едва ли не единственным из фигурирующих в этом деле банкиров, кто не стал скрываться от следствия. В течение полугода он являлся на допросы по первому требованию следователя и, как говорят его адвокаты, давал «развернутые и правдивые показания». Тем не менее в августе 2018 года по ходатайству следователя Басманный райсуд Москвы отправил господина Батищева в СИЗО.

Его предполагаемый сообщник Хайков в своих показаниях утверждает, что являлся лишь «номинальным директором и договоры не подписывал». При этом получения кредита своим ООО от банка «Легион» обвиняемый не отрицал, считая, что он «получен для осуществления предпринимательской деятельности» и часть его даже была возвращена банку. После того как ООО «Тулз ин Тайм» прекратило существование, господин Хайков работал тренером-преподавателем в одной из ДЮСШ, а также охранником в ЧОПе.

Сейчас фигуранты уголовного дела знакомятся с собранными следствием материалами, после чего оно будет направлено для утверждения в Генпрокуратуру.

Олег Рубникович