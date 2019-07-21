Замруководителя самарского УФСИН арестовали по подозрению во взятке

Заместитель руководителя УФСИН по Самарской области, подозреваемый в получении взятки, заключен под стражу, сообщает областное следственное управление СКР. По версии следствия, в минувшую пятницу подозреваемый, находясь во дворе дома на ул. Арцыбушевской в Самаре, получил 520 тыс. руб. незаконного вознаграждения за способствование в улучшении условий содержания осужденных в исправительной колонии №15.

Замначальника задержали сотрудники областного УФСБ совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области. 20 июля суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

СКР не назвал имени задержанного, как сообщил в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн, им оказался Денис Шматов.

Полковник внутренней службы 41-летний Денис Шматов в уголовно-исполнительной системе служит с октября 1996 года, имеет опыт практической оперативной работы с сентября 1998 года. В феврале 2011 года назначен на должность начальника управления собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области в апреле 2014 года назначен на должность начальника отдела собственной безопасности самарского ГУФСИН. С июня 2016 года — первый заместитель руководителя самарского управления. Награжден: медалями «За отличие в службе» III, II степеней, медалью «За усердие в службе» II степени, серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

Сабрина Самедова, Самара