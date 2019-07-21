Boeing 737 Москва–Прага вернулся в аэропорт из-за пожара в багажном отсеке

Пассажирский самолет Boeing 737, который вылетел из Москвы в Прагу в воскресенье, 21 июля, экстренно вернулся в аэропорт Внуково, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, это произошло из-за пожара в багажном отделении. В результате инцидента никто не пострадал.

«Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализации о задымлении и пожаре»,— рассказал собеседник агентства. Он добавил, что было решено активировать аварийную систему тушения возгорания и вернуть самолет в аэропорт. Самолет посадили в штатном режиме.

Эту информацию также «РИА Новости» подтвердил представитель экстренных служб Москвы. «Во время полета сработал датчик возгорания в салоне. Командир принял решение вернуться во Внуково»,— сказал он агентству. Собеседник уточнил, что на борту самолета находились 186 человек и экипаж.

По данным источникаТАСС, на самолете было 187 человек, он принадлежит компании «Россия». Пресс-служба Внуково подтвердила агентству информацию о случившемся, заявив, что Boeing 737 вернулся в аэропорт из-за того, что сработал датчик пожара.

«Пассажиры рейса находятся в аэропорту, авиакомпания ищет для них другой борт. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика»,— отметили в пресс-службе Внуково.