Сервисы доставки сварят кофе

Службы доставки распробовали кофе. Сервисы «Яндекс. Еда» и Delivery Club тестируют новую для себя услугу: подвоз бодрящих напитков из крупных сетей питания, пишет Forbes. Издание оценивает потенциал рынка в несколько миллиардов рублей. Действительно ли можно заработать на доставке кофе? И какие трудности встают на этом пути? Разбирался Григорий Колганов.

Доставить кофе горячим и не расплескать по дороге — еще недавно ресторанному бизнесу такая миссия казалась невыполнимой, да и во многом бессмысленной: у фанатов напитка есть дома кофемашины, у многих любителей — в офисе, а кофеен в крупных городах так много, что найти их в шаговой доступности не составляет проблем. Наконец, во многих зданиях и даже переходах метро стоят вендинговые автоматы, продукцию которых непритязательная публика считает вполне пригодной. И все же крупные сервисы разглядели у доставки кофе большой потенциал, рассказывает пресс-секретарь Delivery Club Алексей Белоусов: «За последнее время культура потребления очень изменилась, многих из нас уже не удовлетворяет качество кофемашины в офисе или дома. Уже сейчас мы видим, что спрос на доставку напитка, например, из McDonald’s сопоставим с некоторыми другими категориями еды. Мы считаем, что в будущем доля кофе в структуре заказа будет увеличиваться».

По данным Knight Frank, российский рынок кофеен в 2018-м достиг 130 млрд руб., а доставка кофе, по оценкам Forbes, может забрать до 10% этого объема. Реально ли заработать столько на этой услуге? И как преодолеть главные трудности — привезти напиток целым и горячим? Над этим вопросом в свое время бился сервис «Кухня на районе». Его директор по маркетингу Кирилл Родин рассказывает, что пришлось разработать специальные приспособления. В итоге эксперимент признали удачным, но временно свернули: «Мы разработали специальный ложемент под размер кофра под все варианты стаканов. Курьеры едут всегда на велосипедах, чтобы ничего не расплескать. Продажи и отзывы были хорошие. Пока что мы свернули этот эксперимент, хочется найти полностью автоматическое решение, где бы все готовилось без бариста».

Доставка кофе уже несколько лет активно развивается в США и Китае. Но в многомиллиардный потенциал российского рынка верят немногие. Среди скептиков, например, управляющий партнер компании «Обед.ру» Владимир Орлов. Он считает, что спрос на услугу будет невелик, скорее всего, сервисы пошли на этот шаг после настойчивых просьб своих партнеров: «Это несколько иной рынок, и кофе во многом покупается сиюминутно — это эмоциональное, а не осознанное решение. В моем понимании такой сервис очень маргинальный, то есть во многом это все-таки желание самих партнеров крупных сетей быстрого питания. Я думаю, что в этом нет никакой перспективы».

Но много ли заработают продавцы кофе благодаря сторонней доставке? Владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский некоторое время назад экспериментировал с такой услугой и в уличных кафе, и в торговых центрах, и в офисных зданиях, но лишь один сегмент показал прибыль: «Единственная локация, где все это работает, — бизнес-центры. Выручка примерно равноценна продажам в ларьке. Но все это хорошо работало только потому, что мы все делали собственными силами. Если к нам подключится какой-то провайдер, вряд ли это принесет хоть какую-то прибыль и нам, и им».

В конечном итоге на все вопросы о доставке кофе со временем ответит потребитель. Но уже сейчас очевидно одно — идея пригласить девушку на стакан привезенного курьером напитка звучит как-то не очень романтично.

По данным Forbes, в эксперименте сервисов участвуют несколько десятков кофеен и точек быстрого питания. Среднее время доставки кофе составляет 12 мин, расстояние до адресата не превышает 1 км.