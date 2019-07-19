Покрас Лампас спасет свой рисунок из-под асфальта

Произведение современного искусства по ошибке закатали в асфальт — власти Екатеринбурга положили гудрон поверх гигантского рисунка Покраса Лампаса. Супрематический крест с цитатами из манифеста Казимира Малевича только 18 июля появился в жилом районе Уралмаша. Граффити площадью в 7 тыс. кв. м было согласовано с властями и создавалось в рамках городского фестиваля.

В интервью «Коммерсантъ FM» художник рассказал, что на восстановление арт-объекта потребуется немало времени и сил: «Оказалось, что на каком-то совсем локальном уровне было принято это решение, его не согласовали ни с мэром, ни с администрацией. Самое важное — мы получили комментарий от главы Екатеринбурга, согласно которому нужно все восстановить и вернуть рисунок. Город принял работу, ценит ее, и, несмотря на такие ситуации, объект останется в Екатеринбурге.

Между тем, рабочие закатали довольно существенную часть рисунка, и что самое опасное, на мой взгляд, поверх него положили слой асфальтного гудрона.

Мы сейчас разбираемся с технической частью — почему был выбран именно этот материал, нужен ли он для каких-то свойств площади. Все-таки там исторически всегда лежала плитка. Конечно, сначала нужно будет восстановить покрытие, потом уже я приеду в Екатеринбург и буду восстанавливать роспись. Я свои проекты не сдаю так просто».

По данным СМИ, главу района, в котором был размещен арт-объект, срочно вызвали на совещание в мэрию. Ему может грозить отставка. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что виновные «получат по ушам».

Как выяснилось, ответственный чиновник поручил выровнять переход и просто не подумал про работу художника, рассказала корреспондент «Ъ» в Екатеринбурге Анна Лапина: «Судя по всему, это действительно некая досадная ошибка, причем ошибка главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга, в котором находится эта площадь. Чиновнику пожаловались на качество асфальта в этом месте, и он решил оперативно ситуацию исправить. Почему он не учел рисунок, который уже был на этой площади, не очень понятно. Работы уже остановили, причем сразу же после того, как началось возмущение в СМИ и Telegram-каналах. Даже губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram возмутился происходящим».

Покрас Лампас — один из самых востребованных молодых художников современности. Выставки его работ проводятся во многих странах мира. Москвичам он известен, прежде всего, по росписи стен торгового центра «Атриум» и площади перед «РЖД Ареной».

Анастасия Ройзман