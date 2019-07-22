Подробности особо важных дел

Подробности уголовных дел, которые были возбуждены в Удмуртии за последние полгода “Ъ-Удмуртия” рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по республике Максим Козлов. Так, в деле о присвоении топлива, предназначенного для заправки служебных автомобилей республиканского МВД появился еще один фигурант, который являлся одним из руководителей министерского автохозяйства. Также еще один фигурант появился в деле о коррупции в ритуальных услугах Ижевска. Дело по сети игорных заведений, покровительство которой, по данным следствия, оказывал бывший начальник УМВД России по Ижевску Александр Никитин, в следственном комитете, считают по масштабу самым крупным в этой сфере за последнее время.

Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по республике рассказали новые детали резонансных уголовных дел, которые были возбуждены в Удмуртии с начала этого года. По словам руководителя отдела Максима Козлова, еще один фигурант появился в деле о хищении бензина, предназначенного для заправки служебных автомобилей МВД по региону.

Напомним, в феврале этого года правоохранители Удмуртии задержали владельца сети АЗС, имя которого пока не раскрывают. По версии следствия, обвиняемый заключал государственные контракты с МВД на хранение и сбыт через сеть своих АЗС бензина для нужд служебного транспорта территориальных отделов полиции. Однако он похищал полученный от МВД бензин и разбавлял его нефтепродуктами. В результате автомобили полиции заправлялись некачественным бензином, что приводило к поломкам и создавало угрозу безопасности в процессе эксплуатации транспортных средств.

«При работе по этому делу совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртии был выявлен недобросовестный сотрудник полиции. Обвиняемый был одним из руководителей автохозяйства МВД по Удмуртии. Он имел дружеские отношения с фигурантом и скрывал от своего руководства то, что служебные автомобили заправлялись некачественным бензином»,— отметил Максим Козлов.

По его словам, бывшего сотрудника полиции обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285), ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают сроки совершения преступления владельцем сети АЗС, который в настоящее время находится под домашним арестом. По версии следствия, обвиняемый разбавлял бензин на своей базе, которая расположена в Устиновском районе Ижевска. Ущерб в размере 17 млн руб. был причинен за два года. Однако в процессе расследования дела сумма ущерба и период совершения преступления могут измениться, пояснил Максим Козлов. «Контрактные взаимоотношения владельца сети АЗС с республиканским МВД носят длительный характер, они сотрудничали не один год»,—пояснил он.

Еще один фигурант появился в деле о коррупции в ритуальных услугах Ижевска. По словам Максима Козлова, Им стал еще один сотрудник кладбища «Южное».

Напомним, 21 февраля этого года правоохранительные органы задержали управляющего кладбища «Южное» Дмитрия Усатова. Его обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).По версии следствия, он брал взятки от ритуальных агентств за выделение земельных участков. Он был пятым задержанным представителем похоронной сферы. 12 февраля также были задержаны начальник службы администрации кладбищ МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства»Ижевска, его заместитель, управляющий и смотритель Хохряковского кладбища.

«Сейчаск уголовной ответственности привлекается шесть должностных лиц. Также был задержан подчиненный управляющего кладбища «Южное». Его обвиняют по той же статье. В данный момент следствие продолжается. Я думаю, что до конца этого года мы все мероприятия закончим и преступим уже к передаче дела прокурору, а затем в суд»,— отметил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел.

По словам Максима Козлова, дело по организации сети игорных заведений, покровительство которой, по данным следствия, оказывал бывший начальник УМВД России по Ижевску, по масштабу является самым крупным в этой сфере за последнее время. В рамках уголовного дела задержано уже более 20 человек.

Напомним, по данным следствия, бывший начальник УМВД России по Ижевску Александр Никитин, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности, умышленно оказывал покровительство по службе организованной группе, незаконно проводившей азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета в незаконных игорных заведениях, расположенных вне игорной зоны. Организатором бизнеса считают 33-летнего жителя Ижевска, имя которого не раскрывают в интересах следствия.

«Они незаконно работали больше года. У преступной группы функционировало несколько компьютерных клубов, где проводились азартные игры. Также у них действовало казино, которое располагалось в одном из коттеджей на территории Индустриального района Ижевска. Кроме того, были десятки игровых автоматов в различных магазинах города. В плане масштабности — это вопиющий случай, самый большой за последнее время. Это была целая сеть по Ижевску»,— отмечает Максим Козлов.

По его словам, по данному уголовному делу установлены еще не все фигуранты, не всем действиями соучастников преступления дана юридическая оценка. Следователям предстоит еще большой объем работы для того, чтобы установить все эпизоды и роль каждого фигуранта. Бывший начальник УМВД России по Ижевску сейчас заключен под стражу.

По итогам первого полугодия сотрудники следственного управления СКР по Удмуртии возбудили 192 преступления коррупционной направленности, в суд направлено 90 уголовных дел в отношении 96 лиц, причиненный ими ущерб составил 25 млн руб. Больше всего коррупционных преступлений выявлено в правоохранительной сфере – 22 обвиняемых, и в сфере образования – 11 обвиняемых.

Оксана Мымрина