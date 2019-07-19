Краснодарская агломерация имеет ВВП около 700-800 млрд рублей в год

Краснодарская агломерация входит в десятку крупнейших городских экономик России с годовым ВВП порядка 700-800 млрд руб. Об этом на стратегической сессии «Экономика, градостроительная и жилищная сферы городских агломераций: Российская и зарубежная практика», проходящей в Краснодаре, рассказала исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

По словам эксперта, плотность жилой застройки Краснодарской агломерации снижается от центра к периферии, и это теория урбанистики. «Однако по юго-восточной, северо-восточной и юго-западной осям наблюдается большая плотность населения даже в 8-10 километрах от исторического центра», – сказала госпожа Полиди.

Она также отметила, что по доступности жилья Краснодарская агломерация на первом месте в стране.

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Наталья Костенко, в свою очередь, отметила, что без развития городских агломераций не будут развиваться прилегающие к ним сельские территории, поскольку города должны снабжать село рабочим ресурсом.

Василий Хитрых