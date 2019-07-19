ТАСС сменит главного редактора

Михаил Петров со 2 августа станет главным редактором ТАСС. Ранее он занимал должность заместителя главреда. «Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы»,— сказал генеральный директор информагентства Сергей Михайлов.

Журналист работает в ТАСС 20 лет. На протяжении долгого времени он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.

Максим Филимонов подтвердил "Ъ" свой уход с должности главного редактора ТАСС. «Я рассматриваю разные варианты продолжения профессиональной деятельности вне медиа»,— заявил он. В какую именно сферу Максим Филимонов планирует уйти, он не уточнил. «На первых этапах я буду вовлечен в процессы в ТАСС»,— уточнил он. На редакционную политику ТАСС назначение не повлияет, говорит он. В общей сложности Максим Филимонов, по его словам, работал в ТАСС порядка пять лет, на должности главного редактора — четыре с половиной года.

Главный редактор ТАСС Максим Филимонов Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Причина смены главного редактора — желание Максима Филимонова продолжить профессиональное развитие в других сферах, подтвердили в пресс-службе ТАСС. «Никакой смены редакционной политики не произойдет, деятельность ТАСС определяется генеральным директором, уставом и редакционными стандартами»,— добавил представитель агентства.