Роман ВАСИЛЕНКО: жилищная кооперация помогает сберегать человеческий капитал в нашей стране

Доктор экономических наук Роман Василенко — председатель правления жилищного кооператива «Бест Вей», основатель проекта международной компании Life is Good Ltd., генеральный директор Международной бизнес-академии IBA, бизнес-тренер.

«Бест Вей» позволяет ему как бизнесмену и эксперту реализовать социальную миссию. Ведь жилищные кооперативы дают возможность тысячам людей решить жилищную проблему способом, уникальным для пореформенной России, приученной к дорогим деньгам: покупкой квартиры вскладчину с помощью беспроцентных денег.

Текст: Александр ПОЛЯНСКИЙ

— Роман Викторович, «Бест Вей» существует почти пять лет. Каковы масштабы работы кооператива?

— У нас более 6 тыс. пайщиков, мы работаем в большинстве субъектов федерации. Аналогичные кооперативы есть в Казахстане и Киргизии. За это время мы купили 569 квартир.

В кооперативе «Бест Вей», говоря языком инвесторов, 15 выходов, то есть 15 квартир из собственности кооператива перешли в частную собственность пайщиков. Хотя срок, в который пайщик должен вернуть деньги других членов кооператива,— десять лет, а нам нет и пяти. Есть несколько членов кооператива, которые приобретают с его помощью уже второй или даже третий объект недвижимости.

— То есть первоначально квартира находится в собственности кооператива?

— Да. Квартира приобретается целевым образом — по усмотрению и в интересах данного члена кооператива. Покупается любая квартира, которую он хочет и на которую он в состоянии накопить на свою долю, необходимую на приобретение,— 35% от стоимости. Срок такого накопления не ограничен.

Квартира как целевое приобретение не берется на баланс кооператива, пайщик прописывается в квартире и получает право пользования ею.

— А есть ли у кооператива при покупке квартиры по указанию пайщика право вето?

— Скорее право помощи и совета: кооператив проводит тщательную оценку квартиры, юридическую и финансовую. На это идет львиная доля вступительных и членских взносов членов кооператива. Если квартира проблемная, мы просто порекомендуем пайщику другой вариант и поможем его подобрать. Нам нужны гарантии ликвидности квартиры.

Дело в том, что мы не проводим проверку потенциальных членов кооператива, которую проводят банки в отношении своих заемщиков. Ни уровень доходов, ни его кредитная история нас не интересуют. Поэтому кооператив привлекает довольно много молодых людей, молодых семей, у которых как раз бывают сложности с постоянными доходами, стажем работы на одном месте, кредитной историей.

Мы предоставляем максимально удобный график платежей. Если у пайщика временные трудности с доходами, мы предоставляем ему отсрочку.

Но может случиться такое, что пайщик больше не может платить. В этом случае он выходит из кооператива, выписывается из квартиры, но уходит из него вместе с теми паевыми средствами, которые он вносил: кооператив их возвращает в полном объеме.

Вообще пайщик может выйти из кооператива в любой момент, паевые взносы кооператив возвращает ему в срок, не превышающий двух месяцев. Это гарантировано законом. Итак, паевые взносы возвращаются в полном объеме, вступительный и членские взносы не возвращаются.

— Сколько примерно составляет переплата при приобретении квартиры через кооператив, связанная со вступительным и членскими взносами?

— Пайщик расплачивается десять лет, при этом переплата, связанная со вступительным и членскими взносами, составит порядка 400 тыс. руб. Понятно, что, если пайщик расплатится быстрее, он заплатит меньше.

— Сколько всего жилищных кооперативов на рынке?

— Видных — десятки. Есть кооперативы, созданные под эгидой субъектов федерации, но они прежде всего для бюджетников. Это распространенная в мире модель: государство берет на себя частичное финансирование паевого фонда.

В Германии, например, государство финансирует около четверти паевых фондов кооперативов, и это вообще основная модель приобретения жилья в этой стране. Немецкий опыт весьма распространен в Восточной Европе. Жаль, что в России и на постсоветском пространстве он был воспринят поздно, хотя у нас есть традиции советских жилищных кооперативов, кстати финансировавшихся государством.

Может быть, и сейчас средства на субсидирование процентной ставки направить на частичное финансирование паевых фондов жилищных кооперативов? В качестве первого шага — право привлекать в качестве паевого платежа материнский капитал.

Сегодня большинство российских кооперативов, в том числе наш, работают без государственного финансирования. Источника пополнения паевого фонда два: возвратные платежи и паевые взносы новых членов кооператива. То есть чем быстрее приходят новые члены, тем быстрее подходит очередь для покупки квартиры для тех, кто вступил в него раньше.

Как правило, новых пайщиков в любом кооперативе приглашают уже имеющиеся пайщики. Покупка квартиры вскладчину слишком «интимный» процесс, чтобы в кооперативы приходили по рекламным объявлениям. Потому быстро очередь идет в кооперативах, которые научились масштабировать свою работу.

Приток новых членов у нас высокий все годы существования. Дело в том, что у нас чаще всего квартира покупается за год. Приток новых членов обеспечивает скорость очереди, а скорость очереди привлекает новых членов.

— Застройщики говорили мне, что ситуацию на рынке жилья после реформы долевого строительства может разблокировать только покупка квартир вскладчину: ипотечное кредитование не растет и оно слишком дорогое.

— Скорее всего, поэтому в последний год мы фиксируем существенный приток новых членов из, скажем так, традиционной ипотечной целевой аудитории. Если гипотеза верна, то новая экономическая ситуация будет способствовать росту жилищной кооперации. Еще больше ей способствовало бы появление специального законодательства о жилищной кооперации.

— Действующих норм недостаточно?

— Норм достаточно — в Жилищном кодексе и ином законодательстве. Речь идет о дополнительных нормах, которые были бы полезны, позволили бы жилищной кооперации развиваться более активно.

— Почему вы занялись жилищной кооперацией?

— Я стремился создать проект, который позволяет решать самый насущный для нашей страны — квартирный вопрос, причем решать некоммерческим способом.

Жилищная кооперация в России — это, по сути, способ сбережения человеческого капитала, создания условий для повышения качества жизни людей. Люди в провинции не могут решить жилищный вопрос — и уезжают в столицы. Молодежь не может решить жилищный вопрос — и уезжает за границу. Жилищная проблема — одна из острейших в России, и жилищная кооперация предлагает, пожалуй, оптимальный способ ее решения.

Роман Василенко родился 5 апреля 1969 года в Ленинграде в семье военнослужащих. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище. После окончания училища до 1998 года служил в ВМФ, на Ленинградской военно-морской базе.

После увольнения в запас в звании капитана третьего ранга работал в финансово-консалтинговых компаниях. Стал основателем нескольких собственных бизнес-проектов.

Прошел бизнес-подготовку в семи странах мира. Получил степень MBA во Франции.

Имеет награды Министерства обороны и общественные награды.