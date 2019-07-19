Рейсу Москва-Ереван помешала информация о задымлении

Пять человек пострадали при эвакуации из пассажирского самолета в Шереметьево. Инцидент произошел этой ночью на рейсе Москва-Ереван. Boeing 747 авиакомпании Nordwind прекратил взлет из-за сработавшего датчика топлива, заявили в авиакомпании. Подмосковное МЧС сообщило, что поступил сигнал о задымлении в кабине пилотов. Когда самолет остановился, и открылись спасательные трапы, на борту началась паника и давка. В результате двоих пострадавших госпитализировали. Всего на борту находились 173 пассажира, включая 11 детей.

Telegram-канал Life Shot опубликовал рассказ одного из пассажиров рейса о случившемся.

«Летели в Ереван, самолет начал разгон. После этого резко салон задымился, все начали паниковать, орать кричать. Пилот — молодец, быстро среагировал, остановил вовремя самолет. Далее уже спасательные шлюпы открылись, все эвакуировались вовремя. Пожарные прибыли своевременно. Нас привезли обратно в аэропорт, накормили, напоили. Конечно, времени прошло много, но ничего страшного. Слава богу, все живы, здоровы».

Прибывшие на место сотрудники МЧС не обнаружили источник возгорания и задымление не подтвердили, рассказал руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Северо-Западному округу Федор Поляков: «В 1:03 в оперативную дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС России по Московской области поступило сообщение, что при рулении воздушного судна на взлетную полосу поступил сигнал о задымлении в кабине пилота. В результате инцидента воздушное судно прекратило движение, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в здание аэропорта. К сожалению, при эвакуации пострадали несколько человек, двое были госпитализированы. К месту незамедлительно выехали силы и средства МЧС России.

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что возгорания нет.

Информация о задымлении не подтвердилась».

Пассажиры получили травмы из-за паники, которая часто возникает в таких случаях, отметил гендиректор международного аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко: «Паника возникает, иногда на пустом месте, иногда для нее есть поводы. Но, в любом случае, даже если самолету грозит серьезная опасность, то организованное покидание самолета всегда предпочтительнее, чем спешка, ругань, драки, попытки забрать вещи с полки для ручного багажа. Все это приводит только к тому, что самолет может, в конце концов, загореться, а происходит это очень быстро.

Поэтому очень многое зависит от самих пассажиров.

Если ты организованно вышел к проходу, спустился по трапу, отошел на безопасное расстояние от самолета, ты — молодец. Если же мчишься к этому выходу, давя все на своем пути, раскидывая влево и вправо женщин, которые сами иногда могут находиться в истеричном состоянии, то это порядка не прибавляет. Чем больше паника, тем больше шансов, что кто-то погибнет».

Пострадавшие во время эвакуации пассажиры вряд ли получат существенные компенсации, считает исполнительный директор агенства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Речь не идет о каких-то серьезных проблемах со здоровьем, поэтому говорить о крупной финансовой ответственности перевозчика в такой ситуации, очевидно, не приходится. Кроме того, пока нет никаких сообщений, указывающих на потерю, порчу багажа и ручной клади. Исходя из этого, можно предположить, что ответственность авиакомпании, то есть ее прямые финансовые потери, связанные с урегулированием взаимоотношений с пассажирами, будут умеренными. Если кто-то из клиентов пожелает вернуть деньги, уплаченные за билет, то они должны быть возвращены в полном объеме, потому что на лицо нарушение основных условий договора. Если пассажир после такой ситуации хочет отказаться от полета, он сможет в полной мере вернуть все уплаченные деньги».

Примерно в половину шестого утра по московскому времени в Ереван вылетел резервный самолет Nordwind с пассажирами прерванного рейса, к настоящему времени он уже благополучно приземлился. По словам представителей авиакомпании, Boeing 747, на котором изначально выполнялся рейс, полностью исправен.

В Росавиации, между тем, сообщили, что расследованием инцидента займется ведомственная спецкомиссия, также о начале проверок заявили в СК и прокуратуре.

Кирилл Абакумов