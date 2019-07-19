Патрушев: молодежь попадает к террористам под влиянием иностранных спецслужб и НКО

Работа зарубежных спецслужб и некоммерческих организации (НКО) приводит к тому, что молодежь попадает под влияние террористов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Санкт-Петербурге по вопросам безопасности в СЗФО.

«Этому (попаданию под влияние террористов.— “Ъ”) способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей»,— сказал господин Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

По словам секретаря Совбеза, молодежь подвержена влиянию криминальных авторитетов, религиозных организаций и тоталитарных сект из-за «своих возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей».

«Надо поставить надежный заслон распространению продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и межнациональной нетерпимости. Особенно это относится к деструктивной информации, распространяемой в глобальной сети Интернет»,— сказал господин Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза сообщил, что МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через соцсети.

Подробнее о новых угрозах для детей в сети читайте в материале “Ъ” «Несовершеннолетних отследили в интернете».