Владелец ChronoPay отверг связи с нелегальным хостингом

Владелец IT-компании ChronoPay Павел Врублевский заявил “Ъ”, что не знаком с Александром Волосовиком, которого 16 июля американский эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс в своем расследовании назвал основателем крупнейшего в мире хостинга нелегальных сайтов. Господин Кребс опубликовал в своем блоге копию паспорта Александра Волосовика, отметив, что она получена из почтового архива российской компании ChronoPay, к услугам которой тот обращался.

«Я этого человека не помню, как клиента нашей компании — тоже. Из статьи неясно, стал ли он в итоге клиентом вообще»,— заявил “Ъ” Павел Врублевский. Он также не исключил, что база с опубликованной копией паспорта могла быть получена Брайаном Кребсом при помощи осужденного за шпионаж полковника ФСБ Сергея Михайлова, который «за передачу этих данных и так уже получил 22 года».

Как сообщал ранее “Ъ”, начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов — главный фигурант самого громкого шпионского расследования последних лет. Он и бывший оперативник МВД и глава отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов за $10 млн намеревались продать ФБР базу оперативных данных, которая у них накопилась за время работы в спецслужбах. Ее основной массив — данные, полученные во время оперативно-разыскной деятельности по делу Павла Врублевского. Оба офицера осуждены в этом году Московском окружным военным судом в закрытом режиме, по ст. 275 УК (госизмена). По версии следствия, Сергей Михайлов в 2011 году через посредников передал сведения об оперативно-разыскной деятельности по делу Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником, сотрудникам ФБР.

Подробнее о приговорах читайте в публикации “Ъ” «Шпионское дело закончилось оперативником».

Владислав Трифонов; отдел медиа и телекоммуникаций