Кредит недоверия

Петербургский избирком вчера, 18 июля, рассмотрел 43 отказа в регистрации кандидатам в депутаты десяти муниципалитетов. 18 человек зарегистрировали в зале заседаний, а 16 обращений направили на повторное рассмотрение, доверившись комиссиям на местах. Этот факт вызвал возмущение у члена ГИК с правом решающего голоса Ольги Покровской, потому что большинство пересмотров коснулись выдвиженцев от партии «Яблоко». Она убеждена, что недобросовестные ИКМО найдут новые причины для отказов. Руководитель фракции в ЗакСе Борис Вишневский солидарен с ней во мнении, что подобные решения политически мотивированы.

Голосование за отправку документов кандидатов на новое рассмотрение вызвало спор в комиссии. В частности, возмущена была госпожа Покровская, которая обратила внимание на несправедливость в этом вопросе. В пример она привела кандидата от партии ЛДПР Иванова, которого зарегистрировали в обход ИКМО «Коломна». Такие же, как у него, недочеты в документах были у «яблочников», но их бумаги направили на пересмотр. «Олег Олегович (Зацепа, член ГИК с правом решающего голоса.— “Ъ”) сказал, что там были немного другие обстоятельства, но они всегда бывают другими у разных кандидатов. Оспаривался факт извещения о недостатках, которое не предоставили никому»,— отметила она.

Руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский считает, что подобный подход в отношении кандидатов от объединения политически мотивирован. «Горизбирком должен был сам регистрировать и тех, и других. Если при одинаковых исходных данных принимаются разные решения, то здесь налицо нарушение прав кандидатов. Они вынуждены опять идти в ту же комиссию, которая им отказала. А если она им опять откажет? Опять жаловаться идти? Придется на это тратить время и силы, вместо того чтобы вести избирательную кампанию. Я совершенно не согласен с таким подходом»,— заявил депутат.

Кроме того, девяти заявителям ГИК отказал в удовлетворении жалоб. Такие новости получили кандидаты в МО «Звездное», «Гагаринское», «Введенский» и «Пулковский меридиан».

У них были нарушения более существенные, но и они вызывали сомнения. Ольга Покровская подчеркнула, что ситуация с отсутствием счета на изготовление подписных листов, как случилось с кандидатом Федоренко,— «подстава». При этом в подписанном списке предоставленных документов значилось верное количество всех бумаг, а по факту одной не хватало.

«Документы кандидатов, которые хранятся в комиссии, никак не защищены. Мы видели, как их приносят на рабочую группу. В лучшем случае они находятся в скоросшивателе, но при этом они никаким образом не опечатаны. В большинстве ситуаций председатель муниципальной комиссии приносит документы в файле, вытряхивает их на стол и начинает там что-то искать»,— поделилась с "Ъ-СПБ" госпожа Покровская.

Что касается кандидатов, которых зарегистрировали в зале заседаний, то 13 из 18 человек баллотируются в совет муниципального образования «Академическое». Оно известно как одно из самых проблемных. В отношении его горизбирком направил обращения в прокуратуру и следственный комитет для проверки по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (препятствование осуществлению избирательных прав граждан). Также повезло зарегистрироваться одному кандидату в «Коломне», двум — в «Шувалово-Озерках» и двум — в «Московской заставе».

Пересмотреть дела поручили «Пулковскому меридиану» — один человек, «Сампсониевскому» — два, «Сосновскому» — шесть и «Коломне» — семь человек.

Согласно данным горизбиркома, уже отменено 65 незаконных решений ИКМО об отказе в регистрации кандидатов. 27 человек зарегистрировала сама комиссия, а новое решение по 38 предписали принять избиркомам на местах.

Ранее председатель ГИК Виктор Миненко пообещал, что все отказы, которые кандидаты обжалуют, будут рассмотрены и отменены в положенный срок, а права заявителей — восстановлены.

Олег Дилимбетов