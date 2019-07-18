Петербургский избирком отменил 34 отказа кандидатам в депутаты

Городской избирком (ГИК) Санкт-Петербурга 18 июля рассмотрел жалобы 43 кандидатов в муниципальные депутаты. Все они просили отменить отказы в регистрации, которые считали незаконными. Городской избирком удовлетворил требования 34 человек. Нарушения девяти сочли достаточными для снятия с выборов.
18 заявителей члены комиссии зарегистрировали в зале заседаний. Отметим, что 13 из них баллотировались в совет МО «Академическое», в отношении которого ведется проверка в Следственном комитете России и прокуратуре на предмет воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан (ст. 141 УК РФ).
Документы 16 человек отправлены на пересмотр в избиркомы, которые отказали им в регистрации. Речь идет о «Коломне», «Пулковском меридиане», «Сампсониевском» и «Сосновском».
Всего городская комиссия Санкт-Петербурга отменила 65 незаконных решений ряда ИКМО. 27 человек она зарегистрировала сама, а на пересмотр направила 38 комплектов документов.
просмотров: 183251
просмотров: 100606
просмотров: 93998
просмотров: 67576
просмотров: 44893