Петербургский избирком отменил 34 отказа кандидатам в депутаты

Городской избирком (ГИК) Санкт-Петербурга 18 июля рассмотрел жалобы 43 кандидатов в муниципальные депутаты. Все они просили отменить отказы в регистрации, которые считали незаконными. Городской избирком удовлетворил требования 34 человек. Нарушения девяти сочли достаточными для снятия с выборов.

18 заявителей члены комиссии зарегистрировали в зале заседаний. Отметим, что 13 из них баллотировались в совет МО «Академическое», в отношении которого ведется проверка в Следственном комитете России и прокуратуре на предмет воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан (ст. 141 УК РФ).

Документы 16 человек отправлены на пересмотр в избиркомы, которые отказали им в регистрации. Речь идет о «Коломне», «Пулковском меридиане», «Сампсониевском» и «Сосновском».

Всего городская комиссия Санкт-Петербурга отменила 65 незаконных решений ряда ИКМО. 27 человек она зарегистрировала сама, а на пересмотр направила 38 комплектов документов.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург