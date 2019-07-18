Воронежский облсуд оставил в силе приговор Салиху Конакову

Приговор бывшему главе ООО «Завод растительных масел “Эртильский”» Салиху Конакову, ранее получившему 4,5 года колонии за особо крупное мошенничество и незаконное получение кредита, оставлен без изменений. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказала представляющая интересы бизнесмена адвокат Александра Бражникова. Защита Салиха Конакова настаивала на замене реального срока условным или на уменьшении срока.

Напомним, в ходе рассмотрения дела в Центральном райсуде обвинение допускало назначение условного наказания (5,5 лет лишения свободы с испытательным сроком в пять лет и штрафом в 2 млн руб.). Предприниматель полностью признал вину, частично погасил ущерб и согласился на особый порядок рассмотрения дела. Но 5 февраля судья Елена Карпова признала бизнесмена виновным в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном получении кредита в Россельхозбанке (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и приговорила к реальному сроку. На фоне уголовного разбирательства маслозавод обанкротился и перешел под контроль петербургской группы «Благо».

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин