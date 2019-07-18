«Речь идет о выборе не матерого политика, а молодого технократа»

Выборы в украинскую Верховную раду, которые состоятся в воскресенье, дадут возможность президенту Владимиру Зеленскому, наконец, предложить стране нового премьер-министра. Вокруг этого ключевого для страны назначения в Киеве давно идет борьба и множатся слухи. Журналист Виктор Лошак — о кандидатах и их шансах.

Формально роль премьера на Украине никак не меньше, чем роль президента. Достаточно сказать, что именно премьер предлагает парламенту не только министров, но и всех руководителей областных администраций. В ситуации же премьера в связке с президентом Зеленским роль второй в украинской иерархии должности многократно возрастает — у молодого президента пока отсутствует какой-либо экономический опыт и специальное образование. Вот почему будущий премьер, похоже, может стать реальным экономическим руководителем страны. Конечно, предвыборная программа Владимира Зеленского и его первые заявления в сфере управления сложным украинским хозяйством — это уже определенные ориентиры и ограничения для будущего главы правительства. Несмотря на все недружественные слухи о «марионетке Коломойского», Зеленский, например, заявлял о невозможности возврата олигарху Приватбанка. А это тот острейший финансовый вопрос, который давно перерос в политический. В программе партии президента есть такие редкие новеллы, как введение в стране экономических паспортов для получения каждым украинцем доли от эксплуатации ресурсов страны. Или получение денежных вознаграждений за обнаруженных коррупционеров. Но в целом, видимо, премьера ждет высокая самостоятельность.

Предвыборную кампанию, да и первые шаги Зеленского отличает немалый популизм. Выражается он, например, в том, что на некоторые важные вакансии объявляется общественное голосование за кандидатов. Так было с собственным пресс-секретарем Зеленского, а сейчас с постом главы Одесской облгосадминистрации. Если бы украинский президент вздумал объявить в стране голосование за кандидатов на премьерский пост, он получил бы, по данным украинских медиа, кого-то из трех уже известных фигур: лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, Юлию Тимошенко, уже дважды работавшую премьером, или нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана. На пятом месте в этом списке идет музыкант Святослав Вакарчук. Актер и музыкант — это была бы сильная связка во главе страны!

Но если говорить серьезно, я бы обратил внимание на другой список. Сотрудница американского экспертного совета Atlantic Council Мелинда Хэринг, как свидетельствует информированный украинский портал «Страна», назвала в своей публикации пять кандидатов, якобы обсуждавшихся с Зеленским. Ни один из них в список общественного обсуждения не входит. Владислав Рашкован — заместитель исполнительного директора МВФ, Айварас Абромавичюс — экс-министр экономики Украины, Андрей Кобелев и Юрий Витренко — руководители «Нафтогаза», Александр Данилюк — бывший министр финансов. Объективно, у последнего самые большие шансы: специалист, враг Порошенко, громко хлопнувший дверью, уходя из его правительства. Но Данилюк уже занял высокий пост секретаря Совета нацбезопасности. Абрамавичюс тоже был в команде Порошенко и тоже рассорился с ним. Его минус, пожалуй, лишь в том, что он не говорит по-украински и даже не пытается этого делать. Шансы у руководителей «Нафтогаза» ниже. Они односторонние специалисты, вокруг них в стране много слухов. На них, например, вешают сомнительную схему покупки российского газа через реверс, а значит, с большой наценкой. Деньги оседают у венгерских и словацких посредников, а также у близких к окружению Порошенко украинских трейдеров.

В любом случае речь идет о выборе не матерого политика, а молодого технократа. Добавлю, не обремененного ни любовью к России, ни ненавистью к ней. В этом случае, к тому же, это будет премьер на вырост. Его не обязательно будет менять через несколько месяцев или дней, что в украинской политике тоже случалось.