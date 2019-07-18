В модернизацию водоканала Белгорода планируют направить почти 17 млрд рублей

Департамент ЖКХ Белгородской области 17 июля начал прием заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о модернизации централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые располагаются в муниципальных образованиях региона. Как поясняется на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, прием заявок объявлен по инициативе частной стороны. С предложением о заключении концессионного соглашения выступило АО «Белгородский водоканал» (по данным Kartoteka.ru, АО на 100% принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений Белгородчины). Заявки принимаются до 31 августа, итоги конкурса планируется подвести 30 сентября.

По проекту концессионного соглашения, победитель в течение 15 лет и двух месяцев готов направить на «проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект соглашения» не менее 16,96 млрд руб. Также он обязуется осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение потребителей «с использованием объекта соглашения». Концедент (департамент ЖКХ), в свою очередь, должен предоставить концессионеру на указанный срок права владения и пользования имуществом водоканала. Согласно федеральному законодательству, если на конкурс в течение 45 дней не поступит других предложений, концессионное соглашение будет заключено с «Белводоканалом» как инициатором.

Напомним, в марте облправительство постановило предоставить «Белводоканалу» 929,6 млн руб. бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию объектов системы водоснабжения в 2019 году. Затем, на заседании 14 июня депутаты горсовета Белгорода утвердили повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение в областном центре на 42%. Мэр Белгорода Юрий Галдун тогда признал, что эта «мера непопулярная» и посоветовал «экономить воду», чтобы не почувствовать роста цен. Гендиректор белгородского водоканала Сергей Тараканов предупредил, что без увеличения тарифа «произойдет обветшание сетей, в конце концов, все рухнет и придется строить новое».

О том, с чего начинался резкий рост тарифов на воду в Белгороде, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Дважды одобренные».

Андрей Цветков