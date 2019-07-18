Сильнодействующая таможня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность очередным задержанием матери ребенка-инвалида при получении посылки с не зарегистрированным в России психотропным лекарством для сына. Женщину отпустили через несколько часов после задержания, но Федеральная таможенная служба заявила, что собирает материалы для передачи в прокуратуру и МВД. В детском хосписе «Дом с маяком», пациентом которого является сын задержанной Елены Боголюбовой, заявляют, что «десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, чтобы помочь своим детям снять судороги».

Правоохранительные органы снова проверяют родителей пациентов детского хосписа «Дом с маяком». Напомним, в июне 2018 года дело о незаконном сбыте психотропного препарата было возбуждено в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая попыталась продать излишек приобретенного ранее противосудорожного препарата «Диазепам» в не зарегистрированной в России форме — микроклизмах (см. “Ъ” от 5 июля 2018 года). Лекарство было куплено на родительском форуме в интернете, там же госпожа Коннова его и пыталась продать. После широкого общественного резонанса и вмешательства Кремля дело было закрыто.

16 июля 2019 года в почтовом отделении московского района Новокосино при получении посылки с не зарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум» была задержана мать еще одного пациента детского хосписа Елена Боголюбова, об этом сообщила в соцсетях директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. «Лекарство назначили врачи, препарат указан в выписке,— заявила она.— К женщине подошли два сотрудника полиции и сказали, что посылка арестована как контрабанда. Дальше семь часов маму держали на почте в окружении сотрудников МВД, таможни». В МВД сообщили, что сотрудники полиции в задержании не участвовали. В Федеральной таможенной службе агентству «РИА Новости» сообщили, что операцию проводили ее сотрудники, а у госпожи Боголюбовой при получении посылки не было при себе рецепта: «Была рекомендация некоего консилиума врачей». «Мы исполняли исключительно нормы закона,— заявили в ФТС.— Сейчас собираем материалы для последующей передачи их в прокуратуру и МВД для принятия дальнейших процессуальных действий». Как сообщила Лида Мониава, Елену Боголюбову отпустили только в 23:00 в понедельник, «после звонков (основателя фонда помощи хосписам "Вера".— “Ъ”) Нюты Федермессер в правительство». Напомним, как ранее сообщал “Ъ”, в апреле 2019 года сотрудники Уральской таможни задержали в Екатеринбурге 24-летнюю Дарью Беляеву, которая заказала себе из Польши антидепрессант «Элонтрил». Эксперты таможни пришли к выводу, что препарат содержит вещество бупропион, которое является «производным» запрещенного наркотика эфедрон. Было возбуждено дело по статье о незаконном приобретении наркотиков (ст. 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК РФ).

По словам юриста «Дома с маяком» Екатерины Романовой, обвинение Елене Боголюбовой не предъявлено, «вопрос о возбуждении уголовного дела решается»: «Проводится дознание, мама была задержана до выяснения обстоятельств, посылка изъята, идет сбор документов… Мы полагаем, что дело может быть возбуждено о личном употреблении, хотя данный препарат применялся только для ребенка».

«У Миши (сын Елены Боголюбовой.— “Ъ”) болезнь Баттена, это неизлечимое генетическое заболевание,— рассказала ранее Лида Мониава.— У Миши судороги, от которых он постоянно мучается. От той же самой болезни умерла его сестра Ева в девять лет. Неврологи порекомендовали (Елене для сына.— “Ъ”) новый современный препарат — "Фризиум"». «Я уже писала об этой проблеме в Минздрав (трудности для родителей получить рекомендованные врачами лекарства, отсутствующие в РФ.— “Ъ”), ходила на встречу с Вероникой Скворцовой (министр здравоохранения РФ.— “Ъ”),— рассказала глава фонда.— Было дано много обещаний. Но ничего не изменилось. Противосудорожные препараты в России так и не стали доступны. Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги».

Как заявил на пресс-брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле знают о деле Елены Боголюбовой: «Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях в этих ситуациях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Это вызывает серьезную обеспокоенность». Он также пообещал, что Кремль свяжется с Минздравом РФ и попросит «активизировать работу». В Минздраве РФ пока на запрос “Ъ” не ответили.

Валерия Мишина