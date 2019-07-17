Президиум Мосгорсуда счел незаконным отказ принять сына беженца в московскую школу

Кузьминскому районному суду Москвы придется пересмотреть жалобу гражданина Узбекистана на отказ руководства одной из московских школ зачислить его сына в девятый класс. Президиум Мосгорсуда не согласился с решениями судов первой и второй инстанции, признавшими в 2018 году действия руководства школы законными. Ранее в кассационном определении отмечалось, что Конституция РФ гарантирует общедоступность и бесплатность образования вне зависимости от места жительства и других обстоятельств.

Президиум Мосгорсуда во вторник удовлетворил кассационную жалобу гражданина Узбекистана, сына которого отказались в 2018 году зачислить в московскую школу №1359. Как “Ъ” сообщила юрист благотворительной организации «Гражданское содействие» Мария Красова, ранее «департамент образования Москвы обязал администрации школ принимать заявления только через портал правительства, в котором обязательна строчка о регистрации по месту жительства».

Гражданин Узбекистана в феврале 2018 года направил электронное заявление в комплексной информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» на зачисление в школу своего сына 2001 года рождения.

Учебное заведение аннулировало документ с пометкой, что «предоставлены недостоверные сведения», а также указало, что «для иностранных граждан (необходимо) наличие решения о временном пребывании (РВП) в обязательном порядке».

После этого беженец обратился в департамент образования Москвы с жалобой на действия администрации школы. В ответ департамент сообщил истцу об отсутствии от него «активных электронных заявлений». В мае 2018 года беженец обратился в Кузьминский районный суд Москвы с иском против департамента образования Москвы и директора школы с требованием, в частности, зачислить его сына в школу и «признать незаконным бездействие департамента образования города Москвы». В июне районный суд отказал в удовлетворении иска, при этом 10 октября 2018 года Мосгорсуд оставил без изменения решения суда первой инстанции.

«Беженец не обязан иметь РВП для того, чтобы его ребенок мог учиться в школе,— заявила госпожа Красова.— Все дети вне зависимости от их гражданства и миграционного статуса родителей имеют конституционное право на образование (ФЗ "Об образовании".— “Ъ”). Основанием для отказа в зачислении ребенка в образовательное учреждение может быть только отсутствие в школе свободных мест».

При этом истец предоставлял в школу справку ГУ МВД России по вопросам миграции о рассмотрении его заявления на предоставление временного убежища в России.

Этот документ, подчеркивают в «Гражданском содействии», подтверждает законность пребывания на территории России.

Судьи президиума Мосгорсуда согласились с доводами кассационной жалобы «Гражданского содействия». В кассации 3 июня отметили, что «согласиться с выводами суда первой и апелляционной инстанций не представляется возможным»: «Конституция РФ устанавливает право каждого на образование и гарантирует его общедоступность и бесплатность. Право на образование в РФ гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств». В определении о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в суде отмечалось, что «у департамента образования возникло обязательство обеспечить ребенка местом в школе». В определении также сообщалось, что «в оспариваемый период пятью образовательными учреждениями административному истцу было отказано в зачислении ребенка в школу по причине отсутствия свободных мест».

Президиум Мосгорсуда согласился с определением кассации и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Госпожа Красова отметила, что решение президиума Мосгорсуда основано на определениях Верховного суда. Напомним, в 2015 году Верховный суд разъяснил, что отсутствие регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, а также документов, подтверждающих право родителя на пребывание в РФ, «носит дополнительный характер по отношению к личному заявлению родителя ребенка» и «не может являться основанием для отказа в приеме ребенка в образовательную организацию при наличии в ней свободных мест».

Николай Борисов