СКР прекратил уголовное дело против барда Александра Новикова

Следственный комитет по Свердловской области снял обвинения с музыканта Александра Новикова в хищении более 50 млн руб. у пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Фотографии постановления о прекращении уголовного дела господин Новиков опубликовал в Facebook. СКР также отменил подписку о невыезде для музыканта и снял арест с его имущества.

«Заказное сфабрикованное уголовное дело, тянущееся уже почти четыре года, с треском провалилось»,— отреагировал господин Новиков.

Строительство клубного поселка «Бухта Квинс» началось в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга на территории, которая находится в собственности Александра Новикова. Строительство финансировал жилищно-строительный кооператив «Бухта Квинс», который входил в ООО «Домбери» Михаила Шилиманова. Членами кооператива стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн руб. Завершить строительство планировалось в 2012 году. В 2011 году строительные работы были приостановлены. В начале текущего года Александр Новиков объявил о возобновлении строительства «Бухты Квинс», а в июле — о завершении.

Подробнее — в материале “Ъ” «Александр Новиков не выплыл из "Бухты Квинс"».