Наталья Котова сменила начальника своей референтуры

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова сменила начальника референтуры главы города. Бывший руководитель структурного подразделения Алексей Косарев стал советником и.о. мэра, на его место была назначена Елена Бухарова, которая возглавляла референтуру первого замглавы города, когда эти обязанности исполняла Наталья Котова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в первую неделю работы в должности и.о. мэра Наталья Котова сократила троих сотрудников референтуры. Она анонсировала масштабную оптимизацию структуры мэрии. Госпожа Котова отметила, что будут упразднены отделы, состоящие только из начальников и заместителей, а также комитеты, не включенные ни в одно управление, и ведомства, в которых нет рабочих отделов.