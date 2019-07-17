НПЗ «Барабинский» избежал банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области отказался признать банкротом ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Барабинский». Заявление о признании компании банкротом из-за долга в 1,1 млн руб. в 2018 году подала Федеральная налоговая служба России. Ранее стороны заявляли суду, что пытаются урегулировать спор миром.

ООО НПЗ «Барабинский» планировало построить крупный перерабатывающий комплекс мощностью 3 млн т нефти в год с объемом инвестиций более $1,3 млрд. Проект был заявлен еще в 2013 году, но так и не был реализован. В 2017 году судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам Ольга Бадер добилась в суде обращения взыскания на земельный участок НПЗ «Барабинский», расположенный в Куйбышевском районе, из-за долга перед районной администраций. Площадь участка — 180 га. НПЗ «Барабинский» пытался оспорить это решение суда, однако суд его жалобу не удовлетворил.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Сибирь” «Земля ушла из-под НПЗ»

Оксана Павлова