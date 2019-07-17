Мэр Комсомольска-на-Амуре досрочно ушел в отставку

Гордума Комсомольска-на-Амуре приняла досрочную отставку мэра города Андрея Климова, сообщили “Ъ” в пресс-службе администрации города. Решение принято единогласно в среду, 17 июля, последний день работы градоначальника, полномочия которого в должности истекали в сентябре текущего года.

Господин Климов объявил о намерении оставить пост 12 июля. Отставка проходит на фоне критики со стороны губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее, в сентябре прошлого года, Андрей Климов уже порывался уйти — после критики со стороны тогдашнего губернатора Вячеслава Шпорта в связи со срывом сроков выполнения плана комплексного социально-экономического развития города. Тогда отставка планировалась на 13 декабря 2018 года, но мэр заявление отозвал.

Обязанности градоначальника временно будет исполнять его первый заместитель Евгений Коршиков. Выборы мэра намечены на 8 сентября, на пост претендует 20 кандидатов.

Это уже третья досрочная отставка мэра в ДФО в текущем году. 28 февраля оставил должность мэр Биробиджана Евгений Коростелев, чьи полномочия истекали в 2020 году. 1 января ушел с поста по собственному желанию глава центра Чукотской автономии Анадыря Илья Давиденко. Господин Давиденко, набравший на выборах в 2014 году более 83% голосов, уведомил горожан, своих подчиненных и депутатов о намерении перебраться на постоянное место жительства в другой регион.

Эрнест Филипповский, Хабаровск