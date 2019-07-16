США заявили о подрыве потенциала истребителей F-35 из-за покупки Турцией С-400

И. о. главы Пентагона Марк Эспер заявил на слушаниях в Сенате, что покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может поставить под угрозу безопасность американских истребителей F-35. Как сообщает USA Today, он не рассказал, какой ответ последует от Вашингтона на действия Анкары, участвующей в разработке американского истребителя, но подчеркнул, что «решение по С-400 является неправильным, и это разочаровывает».

«Турция была давним союзником НАТО. Но я сообщу министру обороны Турции, наша политика заключается в том, что вы можете иметь С-400 или F-35. У вас не может быть и того, и другого. Приобретение С-400 существенно подрывает возможности F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе»,— сказал Марк Эспер.

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что Вашингтон отказывается продавать самолеты F-35 Анкаре. «Сейчас мы говорим Турции, что, поскольку вы действительно стали покупать другую ракетную систему, мы не собираемся продавать вам истребители F-35»,— сказал господин Трамп.

14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400. Однако объявления о санкциях пока и не последовало.

О сделке читайте в публикации “Ъ” «Долгий путь к диверсификации».