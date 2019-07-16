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16/07
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16/07
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Как отличаются комиссии за эквайринг в различных странах
"Коммерсантъ"
от
16.07.2019, 20:21
Страна
Предельный размер комиссий
США
0,05% + $0,22, не распространяется на кредитные карты, корпоративные карты, карты небольших эмитентов
Европейский союз
0,2% — дебетовые карты, 0,3% — кредитные карты, не распространяется на корпоративные карты
Канада
1,5% — средневзвешенная комиссия по Visa/MasterCard, в национальной карточной системе межбанковская комиссия 0%
Китай
0,35% — дебетовые карты, 0,45% — кредитные карты, комиссия платежной системы не более 0,065%, исключения для социально значимых услуг
Австралия
0,08% — дебетовые карты, 0,5% — кредитные карты
Индия
0,75 — для операций менее 2 тыс. рупий (около 1830 руб.), 1% — для операций более 200 тыс. рупий
По информации ассоциации «Электронные деньги».
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