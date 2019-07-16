17 июля, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Как отличаются комиссии за эквайринг в различных странах

от
СтранаПредельный размер комиссий
США0,05% + $0,22, не распространяется на кредитные карты, корпоративные карты, карты небольших эмитентов
Европейский союз0,2% — дебетовые карты, 0,3% — кредитные карты, не распространяется на корпоративные карты
Канада1,5% — средневзвешенная комиссия по Visa/MasterCard, в национальной карточной системе межбанковская комиссия 0%
Китай0,35% — дебетовые карты, 0,45% — кредитные карты, комиссия платежной системы не более 0,065%, исключения для социально значимых услуг
Австралия0,08% — дебетовые карты, 0,5% — кредитные карты
Индия0,75 — для операций менее 2 тыс. рупий (около 1830 руб.), 1% — для операций более 200 тыс. рупий
По информации ассоциации «Электронные деньги».
открыть таблицу в новом окне
Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя