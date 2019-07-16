В Мордовии число зарегистрированных преступлений выросло на 5,8%

За первое полугодие 2019 года в Мордовии было зарегистрировано 4,1 тыс. преступлений, что на 5,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает республиканская прокуратура, около половины преступлений было зарегистрировано в Саранске (2 тыс., +16%).

Большая часть зарегистрированных преступлений относится к небольшой тяжести (57,3%). Особо тяжкие преступления составляют 6,5% от общего количества, их стало меньше на 0,4%. Количество тяжких преступлений выросло на 1,5%, на них приходится 14,3% от общего числа.

Чаще всего на территории республики совершали мошенничества (567 случаев, 13,6% от общего числа) и кражи (783, 18,8%). На преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, приходится 10,6% от их общего числа (441 преступление).

Анастасия Еремина