Сегодня исполняется 55 лет президенту Объединенной судостроительной корпорации Алексею Рахманову

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Алексей Львович! Примите мои поздравления с 55-летием! Эффективный руководитель, Вы накопили большой опыт и знания. Убежден, что Ваша деятельность в ОСК и впредь будет направлена на развитие отечественного судостроения, что позволит России, обладающей самыми современными судами отечественного производства, сохранять свой статус Великой морской державы. Крепкого Вам здоровья, благополучия и счастья!

Поздравление передает председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков:

— Уважаемый Алексей Львович! Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Ваш профессиональный путь и достижения возглавляемой Вами Объединенной судостроительной корпорации — яркое свидетельство ваших личных и деловых качеств, стратегического видения и эффективного руководства. Я рад нашему продуктивному сотрудничеству и убежден, что под Вашим руководством ОСК, флагман отечественной промышленности, добьется немало побед, а новые передовые, инновационные проекты, безусловно, будут поддерживать славу нашего российского флота — как военного, так и гражданского. Пусть Вам способствуют удача и успех, желаю новых профессиональных побед! Всего самого доброго Вашим родным и близким!

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